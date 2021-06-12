嘉景花園離港鐵站5分鐘 最平$625萬有交易

土瓜灣嘉景花園坐落在新山道，鄰近Downtown 38及喜築，屋苑交投疏落，勝在樓價低水，2房單位$600餘萬有交易，可吸上車客。

嘉景花園鄰近港鐵土瓜灣站，距離約5分鐘步程。卓天置業營業董事楊伯強指出

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