屯馬綫月底通車 土瓜灣+宋皇臺樓市潛力大解放 置業家居 2021/06/12 分享： 港鐵屯馬綫本月27日全面通車，九龍城區、土瓜灣區部分住宅物業正式晉身成鐵路沿綫物業，鐵路效應潛力正式解放下，本刊今期同大家直擊一下兩區二手住宅最新動向！ 全長約56公里的港鐵屯馬綫，共27個車站，將於6 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 封面故事 相關文章 傲雲峰部分業主看好後市 收窄議幅待價沽 今日 傲雲峰部分業主看好後市 收窄議幅待價沽 迎豐睇好前景封盤 僅10伙放售 今日 迎豐睇好前景封盤 僅10伙放售 The Avery叫價轉趨硬淨 開放式$495萬起 今日 The Avery叫價轉趨硬淨 開放式$495萬起 翔龍灣暫約80個放盤 2房$698萬起入場 今日 翔龍灣暫約80個放盤 2房$698萬起入場 欣榮花園近期睇樓量增三成 部分業主無價講 今日 欣榮花園近期睇樓量增三成 部分業主無價講 你可能感興趣 傲雲峰部分業主看好後市 收窄議幅待價沽 今日 01:00 傲雲峰部分業主看好後市 收窄議幅待價沽 迎豐睇好前景封盤 僅10伙放售 今日 01:00 迎豐睇好前景封盤 僅10伙放售 The Avery叫價轉趨硬淨 開放式$495萬起 今日 01:00 The Avery叫價轉趨硬淨 開放式$495萬起 最新專欄文章 更多 嘉景花園離港鐵站5分鐘 最平$625萬有交易 今日 嘉景花園離港鐵站5分鐘 最平$625萬有交易 欣榮花園近期睇樓量增三成 部分業主無價講 今日 欣榮花園近期睇樓量增三成 部分業主無價講 翔龍灣暫約80個放盤 2房$698萬起入場 今日 翔龍灣暫約80個放盤 2房$698萬起入場 The Avery叫價轉趨硬淨 開放式$495萬起 今日 The Avery叫價轉趨硬淨 開放式$495萬起 迎豐睇好前景封盤 僅10伙放售 今日 迎豐睇好前景封盤 僅10伙放售 中原地產 放盤 屯馬綫 土瓜灣 二手市場