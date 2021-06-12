天水圍Wetland Seasons Bay 比鄰濕地公園 戶型多元 置業家居 2021/06/12 分享： 由新地發展，位於天水圍濕地公園旁全新住宅項目第1期正式命名Wetland Seasons Bay。項目位於濕地公園路1號，位置比鄰濕地公園，剛好與同系樓盤Wetland Seasons Park分布於 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 新盤速遞 最新專欄文章 更多 啟德維港1號跑道區頭炮 擬短期內推 今日 啟德維港1號跑道區頭炮 擬短期內推 何文田VAU Residence首推50伙 最平折實$499.8萬起 今日 何文田VAU Residence首推50伙 最平折實$499.8萬起 沙田星凱‧堤岸最快下月推售 開價參考柏傲莊III 2021/05/29 沙田星凱‧堤岸最快下月推售 開價參考柏傲莊III 屯門畔海洋房面積最大4,858呎 擬短期內登場 2021/05/29 屯門畔海洋房面積最大4,858呎 擬短期內登場 鴨脷洲逸南首批50伙 開放式折實$427.6萬起 2021/05/22 鴨脷洲逸南首批50伙 開放式折實$427.6萬起