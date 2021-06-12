啟德維港1號跑道區頭炮 擬短期內推

由中國海外發展，位於啟德跑道休閒區的臨海住宅項目維港1號已獲批預售樓花同意書，料短期內推出。

中國海外地產有限公司董事總經理游偉光表示，維港1號已獲批預售樓花同意書，預計會是啟德跑道休閒區首個開售的住宅

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