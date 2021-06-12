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天水圍屏欣苑 裝修簡約

置業家居 2021/06/12

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【白居二2020放盤推介】單位：A座低層4室

實用面積：447平方呎

叫價：$460萬（未補地價及已包SSD）

呎價：$10,291

資料提供：祥益地產（90999295）

作者：馮詠欣

責任編輯：郭慧敏

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欄名 : 樓市熱話

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