天水圍屏欣苑 裝修簡約 置業家居 2021/06/12 分享： 【白居二2020放盤推介】單位：A座低層4室 實用面積：447平方呎 叫價：$460萬（未補地價及已包SSD） 呎價：$10,291 資料提供：祥益地產（90999295） 作者：馮詠欣 責任編輯：郭慧敏 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 樓市熱話 相關文章 屏欣苑近天水圍站 入場價$390萬起 今日 屏欣苑近天水圍站 入場價$390萬起 天水圍屏欣苑 享開揚景 今日 天水圍屏欣苑 享開揚景 你可能感興趣 屏欣苑近天水圍站 入場價$390萬起 今日 01:00 屏欣苑近天水圍站 入場價$390萬起 天水圍屏欣苑 享開揚景 今日 01:00 天水圍屏欣苑 享開揚景 最新專欄文章 更多 筲箕灣愛蝶灣 方正光猛 今日 筲箕灣愛蝶灣 方正光猛 尚翠苑呎價逾$1.3萬 創新界未補價居屋新高 今日 尚翠苑呎價逾$1.3萬 創新界未補價居屋新高 屏欣苑近天水圍站 入場價$390萬起 今日 屏欣苑近天水圍站 入場價$390萬起 天水圍屏欣苑 享開揚景 今日 天水圍屏欣苑 享開揚景 收樓質素佳 鄰近濕地必需裝蚊網（獲97分） 2021/06/05 收樓質素佳 鄰近濕地必需裝蚊網（獲97分） 放盤 天水圍 屏欣苑