屏欣苑近天水圍站 入場價$390萬起 置業家居 2021/06/12 分享： 白居二2020買家已經陸續入市，更推高部分未補價成交，今期本刊將會介紹樓齡不足3年的天水圍居屋屏欣苑，新錄二手未補價呎價近$1.16萬。屋苑現約有22個未補地價放盤，入場價由$390萬起。 天水圍一向是 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 樓市熱話 相關文章 天水圍屏欣苑 享開揚景 今日 天水圍屏欣苑 享開揚景 天水圍屏欣苑 裝修簡約 今日 天水圍屏欣苑 裝修簡約 你可能感興趣 天水圍屏欣苑 享開揚景 今日 01:00 天水圍屏欣苑 享開揚景 天水圍屏欣苑 裝修簡約 今日 01:00 天水圍屏欣苑 裝修簡約 最新專欄文章 更多 筲箕灣愛蝶灣 方正光猛 今日 筲箕灣愛蝶灣 方正光猛 尚翠苑呎價逾$1.3萬 創新界未補價居屋新高 今日 尚翠苑呎價逾$1.3萬 創新界未補價居屋新高 天水圍屏欣苑 裝修簡約 今日 天水圍屏欣苑 裝修簡約 天水圍屏欣苑 享開揚景 今日 天水圍屏欣苑 享開揚景 收樓質素佳 鄰近濕地必需裝蚊網（獲97分） 2021/06/05 收樓質素佳 鄰近濕地必需裝蚊網（獲97分） 印花稅 放盤 屏欣苑 天水圍 居屋