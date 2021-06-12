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屏欣苑近天水圍站 入場價$390萬起

置業家居 2021/06/12

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白居二2020買家已經陸續入市，更推高部分未補價成交，今期本刊將會介紹樓齡不足3年的天水圍居屋屏欣苑，新錄二手未補價呎價近$1.16萬。屋苑現約有22個未補地價放盤，入場價由$390萬起。

天水圍一向是

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欄名 : 樓市熱話

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