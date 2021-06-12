香港最近掀起移民潮，不少人計劃移民，卻未鎖定目標移民的國家，許瑩建議，移民人士需要考慮是否真的想移民到某特定的國家，或只想取得一個國籍，由此想為自己退休安老，或未來孩子發展，都可多一個選擇。想移民到特

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