各國快速移民方法 置業家居 2021/06/12 分享： 香港最近掀起移民潮，不少人計劃移民，卻未鎖定目標移民的國家，許瑩建議，移民人士需要考慮是否真的想移民到某特定的國家，或只想取得一個國籍，由此想為自己退休安老，或未來孩子發展，都可多一個選擇。想移民到特 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 地區‧人‧情 相關文章 許瑩電視主持轉型 做移民專家助人「移民不移居」 今日 許瑩電視主持轉型 做移民專家助人「移民不移居」 你可能感興趣 許瑩電視主持轉型 做移民專家助人「移民不移居」 今日 01:00 許瑩電視主持轉型 做移民專家助人「移民不移居」 最新專欄文章 更多 許瑩電視主持轉型 做移民專家助人「移民不移居」 今日 許瑩電視主持轉型 做移民專家助人「移民不移居」 OneDegree郭彥麟：買火險貨比三家 保費可慳高達8成 2021/06/05 OneDegree郭彥麟：買火險貨比三家 保費可慳高達8成 90後「工廠妹」任MIRROR新MV美指 包辦搭景造型《WARRIOR》48小時完工 2021/05/29 90後「工廠妹」任MIRROR新MV美指 包辦搭景造型《WARRIOR》48小時完工 金獅鵝獨創中西合璧煮法 疫情下日賣30隻滷水鵝 2021/05/22 金獅鵝獨創中西合璧煮法 疫情下日賣30隻滷水鵝 林一鳴創網上學習平台 1個月火速被收購 2021/05/15 林一鳴創網上學習平台 1個月火速被收購 大灣區 退休 移民 英鎊 歐元