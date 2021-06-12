許瑩電視主持轉型 做移民專家助人「移民不移居」

大家曾於電視看到許瑩的身影，她曾是一位電視台主持人，參與報道2008北京奧運的盛況，曾擔任各種國際大型活動主持，同時她亦是美女拍賣師，亦兼任品酒師、酒評人，於2011年創立全球引力移民有限公司，及後於

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