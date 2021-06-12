許瑩電視主持轉型 做移民專家助人「移民不移居」 置業家居 2021/06/12 分享： 大家曾於電視看到許瑩的身影，她曾是一位電視台主持人，參與報道2008北京奧運的盛況，曾擔任各種國際大型活動主持，同時她亦是美女拍賣師，亦兼任品酒師、酒評人，於2011年創立全球引力移民有限公司，及後於 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 地區‧人‧情 相關文章 各國快速移民方法 今日 各國快速移民方法 你可能感興趣 各國快速移民方法 今日 01:00 各國快速移民方法 最新專欄文章 更多 各國快速移民方法 今日 各國快速移民方法 OneDegree郭彥麟：買火險貨比三家 保費可慳高達8成 2021/06/05 OneDegree郭彥麟：買火險貨比三家 保費可慳高達8成 90後「工廠妹」任MIRROR新MV美指 包辦搭景造型《WARRIOR》48小時完工 2021/05/29 90後「工廠妹」任MIRROR新MV美指 包辦搭景造型《WARRIOR》48小時完工 金獅鵝獨創中西合璧煮法 疫情下日賣30隻滷水鵝 2021/05/22 金獅鵝獨創中西合璧煮法 疫情下日賣30隻滷水鵝 林一鳴創網上學習平台 1個月火速被收購 2021/05/15 林一鳴創網上學習平台 1個月火速被收購 移民 人物專訪