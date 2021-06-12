  • 28°C
香港時間 : 2021612日 (六) 02:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

許瑩電視主持轉型 做移民專家助人「移民不移居」

置業家居 2021/06/12

分享：

大家曾於電視看到許瑩的身影，她曾是一位電視台主持人，參與報道2008北京奧運的盛況，曾擔任各種國際大型活動主持，同時她亦是美女拍賣師，亦兼任品酒師、酒評人，於2011年創立全球引力移民有限公司，及後於

...

欄名 : 地區‧人‧情

相關文章

各國快速移民方法
今日
各國快速移民方法

你可能感興趣

各國快速移民方法
今日 01:00
各國快速移民方法

最新專欄文章 更多

各國快速移民方法
今日
各國快速移民方法
OneDegree郭彥麟：買火險貨比三家 保費可慳高達8成
2021/06/05
OneDegree郭彥麟：買火險貨比三家 保費可慳高達8成
90後「工廠妹」任MIRROR新MV美指 包辦搭景造型《WARRIOR》48小時完工
2021/05/29
90後「工廠妹」任MIRROR新MV美指 包辦搭景造型《WARRIOR》48小時完工
金獅鵝獨創中西合璧煮法 疫情下日賣30隻滷水鵝
2021/05/22
金獅鵝獨創中西合璧煮法 疫情下日賣30隻滷水鵝
林一鳴創網上學習平台 1個月火速被收購
2021/05/15
林一鳴創網上學習平台 1個月火速被收購
移民 人物專訪

上一篇文章

筲箕灣愛蝶灣 方正光猛

下一篇文章

各國快速移民方法
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？