薈藍 提供開放式及1房 置業家居 2021/06/12 分享： 【同區新盤】宏安地產青衣新盤薈藍，位置坐落寮肚路8號，薈藍平面圖首曝光。薈藍設有320伙，標準樓層提供開放式至1房間隔，開放式實用面積203至215平方呎，提供252伙，佔總數約79%；1房實用面積 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 屋苑深度遊 報道系列 : 新盤同區屋苑系列（三） 相關文章 曉峰園青衣半山私樓 3房入場費$950萬起 今日 曉峰園青衣半山私樓 3房入場費$950萬起 曉峰園屋苑解構 今日 曉峰園屋苑解構 曉峰園屋則大觀園 今日 曉峰園屋則大觀園 你可能感興趣 曉峰園青衣半山私樓 3房入場費$950萬起 今日 01:00 曉峰園青衣半山私樓 3房入場費$950萬起 曉峰園屋苑解構 今日 01:00 曉峰園屋苑解構 曉峰園屋則大觀園 今日 01:00 曉峰園屋則大觀園 最新專欄文章 更多 曉峰園青衣半山私樓 3房入場費$950萬起 今日 曉峰園青衣半山私樓 3房入場費$950萬起 曉峰園屋則大觀園 今日 曉峰園屋則大觀園 曉峰園屋苑解構 今日 曉峰園屋苑解構 豪門及御‧豪門主攻家庭客 鄰近宋皇臺站 享鐵路優勢 2021/05/08 豪門及御‧豪門主攻家庭客 鄰近宋皇臺站 享鐵路優勢 豪門及御‧豪門屋則大觀園 2021/05/08 豪門及御‧豪門屋則大觀園 曉峰園 二手市場 放盤 薈藍 一手市場