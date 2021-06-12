薈藍 提供開放式及1房

【同區新盤】宏安地產青衣新盤薈藍，位置坐落寮肚路8號，薈藍平面圖首曝光。薈藍設有320伙，標準樓層提供開放式至1房間隔，開放式實用面積203至215平方呎，提供252伙，佔總數約79%；1房實用面積

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