曉峰園屋苑解構 置業家居 2021/06/12 分享： 景觀：第6座位處單邊 望翠綠山景 曉峰園5座物業以弧形設計，故各座單位不會出現明顯對望問題。景觀可細分開揚景觀、泳池景、樓景、街景等。當中第6座住宅位置較位及位置獨立，景觀上較佳，以翠綠山景，以A及B室 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 屋苑深度遊 報道系列 : 新盤同區屋苑系列（三） 相關文章 曉峰園青衣半山私樓 3房入場費$950萬起 今日 曉峰園青衣半山私樓 3房入場費$950萬起 薈藍 提供開放式及1房 今日 薈藍 提供開放式及1房 曉峰園屋則大觀園 今日 曉峰園屋則大觀園 你可能感興趣 曉峰園青衣半山私樓 3房入場費$950萬起 今日 01:00 曉峰園青衣半山私樓 3房入場費$950萬起 薈藍 提供開放式及1房 今日 01:00 薈藍 提供開放式及1房 曉峰園屋則大觀園 今日 01:00 曉峰園屋則大觀園 最新專欄文章 更多 曉峰園青衣半山私樓 3房入場費$950萬起 今日 曉峰園青衣半山私樓 3房入場費$950萬起 曉峰園屋則大觀園 今日 曉峰園屋則大觀園 薈藍 提供開放式及1房 今日 薈藍 提供開放式及1房 豪門及御‧豪門主攻家庭客 鄰近宋皇臺站 享鐵路優勢 2021/05/08 豪門及御‧豪門主攻家庭客 鄰近宋皇臺站 享鐵路優勢 豪門及御‧豪門屋則大觀園 2021/05/08 豪門及御‧豪門屋則大觀園 曉峰園 二手市場 放盤 薈藍 一手市場