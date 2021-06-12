景觀：第6座位處單邊 望翠綠山景

曉峰園5座物業以弧形設計，故各座單位不會出現明顯對望問題。景觀可細分開揚景觀、泳池景、樓景、街景等。當中第6座住宅位置較位及位置獨立，景觀上較佳，以翠綠山景，以A及B室

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