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曉峰園屋則大觀園

置業家居 2021/06/12

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曉峰園由5座物業組成，合共816個單位，實用面積由546至1,109平方呎不等，間隔由2房至3房（連套房）及工作間連廁單位，戶型選擇不多，當中2房供應集中第1至5座，長廳設計，浴室附活窗；3房（連套房

...

欄名 : 屋苑深度遊

報道系列 : 新盤同區屋苑系列（三）

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