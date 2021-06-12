曉峰園屋則大觀園 置業家居 2021/06/12 分享： 曉峰園由5座物業組成，合共816個單位，實用面積由546至1,109平方呎不等，間隔由2房至3房（連套房）及工作間連廁單位，戶型選擇不多，當中2房供應集中第1至5座，長廳設計，浴室附活窗；3房（連套房 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 屋苑深度遊 報道系列 : 新盤同區屋苑系列（三） 相關文章 曉峰園青衣半山私樓 3房入場費$950萬起 今日 曉峰園青衣半山私樓 3房入場費$950萬起 薈藍 提供開放式及1房 今日 薈藍 提供開放式及1房 曉峰園屋苑解構 今日 曉峰園屋苑解構 你可能感興趣 曉峰園青衣半山私樓 3房入場費$950萬起 今日 01:00 曉峰園青衣半山私樓 3房入場費$950萬起 薈藍 提供開放式及1房 今日 01:00 薈藍 提供開放式及1房 曉峰園屋苑解構 今日 01:00 曉峰園屋苑解構 最新專欄文章 更多 曉峰園青衣半山私樓 3房入場費$950萬起 今日 曉峰園青衣半山私樓 3房入場費$950萬起 曉峰園屋苑解構 今日 曉峰園屋苑解構 薈藍 提供開放式及1房 今日 薈藍 提供開放式及1房 豪門及御‧豪門主攻家庭客 鄰近宋皇臺站 享鐵路優勢 2021/05/08 豪門及御‧豪門主攻家庭客 鄰近宋皇臺站 享鐵路優勢 豪門及御‧豪門屋則大觀園 2021/05/08 豪門及御‧豪門屋則大觀園 曉峰園 二手市場 放盤 薈藍 一手市場