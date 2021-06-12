曉峰園由5座物業組成，合共816個單位，實用面積由546至1,109平方呎不等，間隔由2房至3房（連套房）及工作間連廁單位，戶型選擇不多，當中2房供應集中第1至5座，長廳設計，浴室附活窗；3房（連套房

...