曉峰園青衣半山私樓 3房入場費$950萬起

青衣寮肚路新盤快推售，惟主打開放式及1房，同一街道樓齡約22年屋苑曉峰園，提供2房及3房選擇，備大型會所加充足車位，滿足家庭客需要，目前3房入場費不用千萬，叫價$950萬起。

新地發展的曉峰園，位於寮肚

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