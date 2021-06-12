曉峰園青衣半山私樓 3房入場費$950萬起 置業家居 2021/06/12 分享： 青衣寮肚路新盤快推售，惟主打開放式及1房，同一街道樓齡約22年屋苑曉峰園，提供2房及3房選擇，備大型會所加充足車位，滿足家庭客需要，目前3房入場費不用千萬，叫價$950萬起。 新地發展的曉峰園，位於寮肚 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 屋苑深度遊 報道系列 : 新盤同區屋苑系列（三） 相關文章 薈藍 提供開放式及1房 今日 薈藍 提供開放式及1房 曉峰園屋苑解構 今日 曉峰園屋苑解構 曉峰園屋則大觀園 今日 曉峰園屋則大觀園 你可能感興趣 薈藍 提供開放式及1房 今日 01:00 薈藍 提供開放式及1房 曉峰園屋苑解構 今日 01:00 曉峰園屋苑解構 曉峰園屋則大觀園 今日 01:00 曉峰園屋則大觀園 最新專欄文章 更多 曉峰園屋則大觀園 今日 曉峰園屋則大觀園 曉峰園屋苑解構 今日 曉峰園屋苑解構 薈藍 提供開放式及1房 今日 薈藍 提供開放式及1房 豪門及御‧豪門主攻家庭客 鄰近宋皇臺站 享鐵路優勢 2021/05/08 豪門及御‧豪門主攻家庭客 鄰近宋皇臺站 享鐵路優勢 豪門及御‧豪門屋則大觀園 2021/05/08 豪門及御‧豪門屋則大觀園 曉峰園 二手市場 放盤 薈藍 一手市場