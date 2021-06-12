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曉峰園青衣半山私樓 3房入場費$950萬起

置業家居 2021/06/12

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青衣寮肚路新盤快推售，惟主打開放式及1房，同一街道樓齡約22年屋苑曉峰園，提供2房及3房選擇，備大型會所加充足車位，滿足家庭客需要，目前3房入場費不用千萬，叫價$950萬起。

新地發展的曉峰園，位於寮肚

...

欄名 : 屋苑深度遊

報道系列 : 新盤同區屋苑系列（三）

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