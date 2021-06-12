保利卓越‧中環廣場位置優越 連裝修￥50萬起入場

以位置優越為賣點的保利卓越‧中環廣場，位於東莞松山湖核心，亦是城軌寮步站上蓋項目，近期推售2至3房公寓單位，附有裝修交樓，入場價由￥50萬起。

項目由保利及卓越集團聯手打造，前者為大型國有中央企業，福布

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