保利卓越‧中環廣場位置優越 連裝修￥50萬起入場 置業家居 2021/06/12 分享： 以位置優越為賣點的保利卓越‧中環廣場，位於東莞松山湖核心，亦是城軌寮步站上蓋項目，近期推售2至3房公寓單位，附有裝修交樓，入場價由￥50萬起。 項目由保利及卓越集團聯手打造，前者為大型國有中央企業，福布 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 國內置業 最新專欄文章 更多 國維中央廣場推2至4房戶型 連精裝售￥310萬起 2021/06/05 國維中央廣場推2至4房戶型 連精裝售￥310萬起 海雅繽紛里現樓推1至2房戶 售價港幣$47萬起 2021/05/22 海雅繽紛里現樓推1至2房戶 售價港幣$47萬起 深圳灣公館罕有全複式 連豪裝￥2,000萬入場 2021/05/15 深圳灣公館罕有全複式 連豪裝￥2,000萬入場 卓越‧旭輝江嶼海主推3房戶型 首期￥70萬起 2021/05/08 卓越‧旭輝江嶼海主推3房戶型 首期￥70萬起 金灣寶龍城配套齊全 入場門檻￥242萬起 2021/05/01 金灣寶龍城配套齊全 入場門檻￥242萬起 人民幣 發展商 大灣區 地產 東莞