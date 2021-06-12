新加坡Cyan頂層特色戶 特高樓底 備私人泳池 置業家居 2021/06/12 分享： 由於新加坡的生活環境與香港類近，因此一直是港人的熱門移民國家。其中由遠東機構開發的Cyan位於新加坡第10區，共提供278伙。Cyan靠近新加坡植物園（Singapore Botanic ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 海外置業 最新專欄文章 更多 倫敦Hartland Village推第1期Lakeside 逾千呎3房僅$587萬起 2021/06/05 倫敦Hartland Village推第1期Lakeside 逾千呎3房僅$587萬起 倫敦Landmark Pinnacle佇立泰晤士河畔 戶型選擇多元 2021/05/29 倫敦Landmark Pinnacle佇立泰晤士河畔 戶型選擇多元 倫敦Chelsea Creek間隔多元 飽覽泰晤士河景 2021/05/15 倫敦Chelsea Creek間隔多元 飽覽泰晤士河景 曼徹斯特 Victoria Riverside 鄰近地鐵站 入場費僅$248萬起 2021/04/24 曼徹斯特 Victoria Riverside 鄰近地鐵站 入場費僅$248萬起 倫敦Anthology Stratford Mill位置優越 1房售價$520萬起 2021/04/10 倫敦Anthology Stratford Mill位置優越 1房售價$520萬起 新加坡 海外物業 移民