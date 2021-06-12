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新加坡Cyan頂層特色戶 特高樓底 備私人泳池

置業家居 2021/06/12

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由於新加坡的生活環境與香港類近，因此一直是港人的熱門移民國家。其中由遠東機構開發的Cyan位於新加坡第10區，共提供278伙。Cyan靠近新加坡植物園（Singapore Botanic

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欄名 : 海外置業

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