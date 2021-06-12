精選3款父親節禮物推介

父親是家庭重要的支柱與依靠，不論是穩重的成熟爸爸，或是年輕的新手爸爸，都需要扛起一家幸福快樂的重大責任，一直默默耕耘的他們成為了不少子女心中的傳奇人物。父親節將至，今期為大家推介3款家電，除了滿足爸爸

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