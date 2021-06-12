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TREE環保時尚家品 注入多國風情

置業家居 2021/06/12

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久久未能出門外遊，是否快要忘記旅行的感覺呢？其實在等待疫情過去的同時，我們亦可把充滿外地情懷風格的家具帶進家中。這個夏季，TREE精心挑選一系列精美的環保實木家具及裝飾擺設，這些在世界各地採購的家具，

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欄名 : 家‧藝術

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