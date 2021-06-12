G7捐疫苗假大空 中國慷慨出手真救急

以美國為首的發達國家限制新冠疫苗出口多時後，最新卻事先張揚會在七大工業國集團（G7）峰會承諾捐出10億劑，聲言要助「全球打針」，惟總劑量杯水車薪，步伐亦緩不濟急，儼如做騷。相反，中國早成為全球出口最多疫苗的國家，近日解救了孤立無援的尼泊爾，且將協助埃及在當地生產等，密密低調做實事。

10億劑杯水車薪 樂施倡加10倍

美國及英國有見國內接種率突破6成和7成，日前先後承諾捐出5億及1億劑剩餘疫苗，連同正召開G7峰會的德國、法國和加拿大等盟友，料公布最遲明年底向中低收入國家捐出合共10億劑。

美國總統拜登公布送針時更聲稱，這關乎自身責任、人道義務，要盡量救活最多性命，但樂施會狠批，倘G7只能送出10億針，峰會可說是個失敗；環球人口近80億，約半依賴世衞推動的COVAX疫苗分享計劃，料需多10倍的110億劑才能終結疫情。

中國外交部發言人則敦促美方盡快付諸行動，並指中方盡管自身疫苗需求龐大、供應緊絀，但盡己所能，已向國際夥伴供應3.5億劑疫苗，是世上外輸最多疫苗的國家。

英國《經濟學人》分析，G7看似慷慨大方，出手實質「微不足道」，如英國所擁疫苗明明可供全民完成接種5次，卻到現時才肯捐贈。據聯合國兒童基金會統計，加拿大人均訂了逾16劑，美國和歐盟人均亦近10劑，美國更有數以百萬計強生疫苗恐要儲至過期。

按國際貨幣基金組織推算，COVAX要明年年中為全球至少6成人打針，僅需再籌500億美元，卻可令2025年環球產值激增9萬億美元，回報近180倍。這成本僅相等G7成員GDP的0.13%，又或每年海外援助承諾的五分之一，英國《金融時報》形容，難以想像到更好的投資，且別論還能救人。

新冠疫情是全球共業，惟有各國成功抗疫，才能預防再爆出新變種株，妨礙通關復常。世衞近日終於先後核准中國的國藥和科興緊急使用，華製疫苗移除了罩門，未來可望經COVAX在全球擔起更重要角色。

華疫苗救近鄰 助非洲製針劑

尼泊爾上月底因疫苗短缺煞停全國接種，直到剛過去的周二才靠中國供應的100萬劑國藥重啟。當地衞生部發言人指出，曾向美國、俄羅斯和其他國家尋求疫苗，僅得中國回應了呼救。同有變種毒株肆虐的東盟，本周決定與中國加強抗疫合作，亦發聲明感謝中方提供疫苗、醫療物資和技術支援。

所謂授人以魚，不如授人以漁，惟英、德一直堅拒放寬疫苗知識產權，美國亦仍在限疫苗原材料出口，結果非洲成為一大輸家，整體接種率只有2%，僅佔環球產能1%。埃及除本周有50萬劑科興運抵，亦已獲中方提供材料本月中起在當地生產，今年料可為全非洲製作4,000萬劑。

亞洲和拉美發展中國家大爆疫下，全球今年至今已逾188萬人命喪新冠病毒，更超去年總數。當G7富國普遍已靠疫苗大致控疫，西半球最貧困的海地，竟是尚未開打。囤積針劑多時的西方大國，是時候仿效中國出錢出力做點實事，別再做騷假大空！

責任編輯：黃鑠安