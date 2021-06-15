東薈城名店倉折上折優惠 副刊版 2021/06/15 分享： 東薈城名店倉SHOPPING+網上平台將於今個夏日強勢回歸，再度聯手逾30間國際時尚品牌及餐飲食肆，由即日至6月17日推出逾12,000張總值超過210萬的電子現金劵，於低至1折的Outlet心動價基 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : News 最新專欄文章 更多 Alibi - Wine Dine Be Social 呈獻24節氣雞尾酒 今日 Alibi - Wine Dine Be Social 呈獻24節氣雞尾酒 Pret A Manger全新亞洲風味輕食 今日 Pret A Manger全新亞洲風味輕食 Agatha Christie推理空間 2021/06/11 Agatha Christie推理空間 海洋公園浮潛限定 體驗魚樂零距離 2021/06/11 海洋公園浮潛限定 體驗魚樂零距離 麗晶七海郵輪復航計劃 推出全新地中海及加勒比海航程 2021/06/11 麗晶七海郵輪復航計劃 推出全新地中海及加勒比海航程 品牌 Outlet 東薈城名店倉 Citygate Outlet