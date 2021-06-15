東薈城名店倉折上折優惠

東薈城名店倉SHOPPING+網上平台將於今個夏日強勢回歸，再度聯手逾30間國際時尚品牌及餐飲食肆，由即日至6月17日推出逾12,000張總值超過210萬的電子現金劵，於低至1折的Outlet心動價基

...