《繁花》的一分多鐘預告片終於出來，上海觀眾大部分不買帳。說好歹上海故事內容上海人主創，主演胡歌也地道「上海寧」（上海人的滬語發音），怎麼頭炮出來效果有點奇怪。不夠上海煙火氣，反而像個在搭景街拍的手錶廣告。

當然還有衝着胡歌在預告片中不講上海話而來（在最早一段幾秒鐘的預告片倒是用上海話講了），以至那些過度飽和的顏色、過於搭景的布局。又說，阿拉上海觀眾已卑微到只要求用上海話配預告片，「伊講，真是吃伊老酸啊」。

不過這都不影響人們對此劇的期待，正如另一位老上海文人說，如果王家衛都拍不出那時代的上海味道（是八、九十年代下海潮的上海，不是見慣的民國上海），那更不指望其他人了。

但話時話，《繁花》的搭景，又引出另一些好玩事兒。有搞密室遊戲的策劃人，都看中這個懷舊布景，日後拍完，希望留下來作主題公園式的角色扮演園地。

他提到，現在內地流行於年輕人群體的室內集體冒險扮演遊戲，已先進得要接近《西部世界》。雖然未有機械人去跟玩者互動，但是空間設計的周密、過程的出其不意、氣氛的代入，確是沉浸式體驗的最前綫。這種遊戲適合團隊建設，因為好能夠把各人的性格及遇到危機時的反應具體反映出來。

現較流行的有扮武俠小說人物，拿着地圖，在古裝景中完成任務，個個大俠上身。另有就是類似鬼屋探險的情節，聽講都極其恐怖，那些爬門打牆的刺耳聲音，隨時厲鬼出現的動作，相當驚嚇。

那和《繁花》有甚麼關係？當然像個重溫舊時代的沉浸式樂園，入場人穿回八、九十年代服飾，在當時的景中穿梭，成為書中或那時代人物，最好還真有當年的路邊攤可吃。