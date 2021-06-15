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杏仁奶不是奶

副刊版 2021/06/15

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下午茶時段，約了友人在咖啡店閒聊，我還沒吃午餐，柯打了一客藍莓乳酪貝果，脫脂奶卡巴仙奴當然少不了。友人問侍應：「你們有杏仁奶嗎？」答曰：「只有豆奶，可以嗎？」她點頭。

我問：「你有奶類敏感嗎？我記得你以前是北海道3.6牛乳的捧場客。」她笑說：「沒飲了，怕肥！」我道：「沒錯。3.6牛乳的意思，是每100毫升的牛奶，有3.6克脂肪，脂肪的確太多，而且，牛奶中的脂肪，是以飽和脂肪居多，對成年人而言，全脂奶實在不太建議，選低脂或脫脂的較佳。」

她說：「對啊！所以我改飲杏仁奶，人們說是比較健康的。」我皺一皺眉：「那就視乎你從哪個角度看。同時，亦要知道你飲用杏仁奶的目的。」她問：「目的？」她想了一會說：「覺得沒飲奶，便以它取代。」我分析：「在營養角度而言，杏仁奶怎樣也比不上牛奶。首先，坊間的杏仁奶大多是加水開稀的，蛋白質大大降低；一杯牛奶，有約八克蛋白質，但杏仁奶只有約一點五克，而豆奶的蛋白質也有六克；另外，牛奶含有豐富鈣質，這是天然的杏仁奶所沒有的，而且，一不留神，或會錯選了添加糖的杏仁奶呢！」

她說：「我以為它們同樣是奶，所含的營養應該差不多！而且，感覺上，杏仁奶的熱量較低。」我解釋：「熱量當然低，畢竟，蛋白質是提供能量的重要營養素之一，但是，要注意，它的熱量主要由脂肪提供，雖然以優質脂肪為主，但脂肪率達六成以上。」她說：「長知識了！」我說：「只是大家交流一下吧！」

撰文 : 黃凱詩

欄名 : 營營樂樂

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