上周已寫過，東京奧運或是全球再爆冠毒的一大風險，加上奧組委決定於奧運村派發十六萬安全套，有人中招再帶回國的可能性，不能抹煞，故我對是次奧運全無雀躍。前幾天，日本傳媒指出，截至五月份，已有一千七百名與奧運相關的國外人士進入日本境內，但竟有逾八成人是「特例入境」，未曾接受隔離安排。

看到此處，真不禁倒抽一口涼氣。爆疫以來，日本一直嚴禁其他國家人士入境，若有特殊情況獲批，也得在家中接受十四天隔離。但現時日本政府的安排是，奧運相關人員除毋須隔離之外，還可一邊受訓（才）一邊檢測，這是個極高風險的大漏洞。去年，地球人都不好過，好不容易熬過最艱難的困境，若因一個東京奧運，而要全人類又再沒完沒了地返回全球疫情之初，個人生活不方便事小，繼續大量爆疫事大，我不明白日本政府在孭這麼大全球健康安全的責任上，竟可如此低風險意識。

而果然，前幾天，日本政府公布，有外地奧運人員在入境四天後接受冠毒檢測，結果呈陽性。該名人士在入境時和入境三天後的檢測結果，均為陰性。問題來了：那究竟是檢測不準，還是入境後被傳染呢？若是前者，那依賴不能百分百準確的檢測工具，是否存在對陸續抵日之外地奧運人員有走漏眼的風險？若是後者，即表示在奧運村內，已有不止一人染上新冠病毒。不要忘記，他們是沒有隔離的。《朝日新聞》是東京奧運媒體類別的頂級贊助商，惟其於五月二十六日也發表社論，呼籲取消是次東京奧運。

但現在東京奧組委正在思考的問題，卻不是風險安全的問題，而是會否開放給公眾在場參與的問題。雖然埼玉縣及神奈川縣政府相繼宣布因疫情取消公眾觀賽活動，但其他縣呢？今年奧運，我是名副其實無眼睇！