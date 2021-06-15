太和廣場聯乘本地插畫師 26米幸福藝廊水彩壁畫打卡位 副刊版 2021/06/15 分享： 近日不少商場都設有特色的打卡位，讓市民可以影靚相。太和廣場首度聯乘本地新晉插畫師Carmen Ng，以「幸匯．太和」為主題，創作出一系列細緻刻劃生活點滴的作品，更推出限定精品。另人氣攝影師Wilson ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 西貢全新打卡壁畫牆 兼逛文青小店一天遊 2021/06/12 西貢全新打卡壁畫牆 兼逛文青小店一天遊 Jetour捷旅推出郵輪公海遊Seacation 搭海洋光譜號2晚行程$1,051起 2021/06/11 Jetour捷旅推出郵輪公海遊Seacation 搭海洋光譜號2晚行程$1,051起 維港凱悅尚萃酒店西澳主題住宿 設景點打卡位送餐酒Jurlique禮品包 2021/06/09 維港凱悅尚萃酒店西澳主題住宿 設景點打卡位送餐酒Jurlique禮品包 「維港蛻變」藝術作品限時登場 必看80米長空中之河 2021/06/09 「維港蛻變」藝術作品限時登場 必看80米長空中之河 朗豪坊Ｘ台灣插畫家WHOSMiNG打卡位 入會消費送有機殺菌噴霧劑及盆栽 2021/06/08 朗豪坊Ｘ台灣插畫家WHOSMiNG打卡位 入會消費送有機殺菌噴霧劑及盆栽