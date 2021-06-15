太和廣場聯乘本地插畫師 26米幸福藝廊水彩壁畫打卡位

近日不少商場都設有特色的打卡位，讓市民可以影靚相。太和廣場首度聯乘本地新晉插畫師Carmen Ng，以「幸匯．太和」為主題，創作出一系列細緻刻劃生活點滴的作品，更推出限定精品。另人氣攝影師Wilson

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