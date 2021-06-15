多管齊下阻賭波 免欠周身債

歐洲國家盃日前開鑼，本港一項調查發現不少人有意參與賭博，更有青年欠債過百萬元。本港疫下沉迷賭博的情況惡化，宜參考外地透過宣傳及執法，防止市民陷入賭海不能自拔。

港調查：逾3成人擬歐國盃賭波

路德會青亮中心及北區青年商會調查發現，逾3成受訪者打算在歐國盃賽事期間參與賭博，更有約16%曾參與非法賭博，主要是非法賭波（42%）。有19歲青年參與非法賭波後愈賭愈多，直到背負150萬元債務，需靠家人協助償還，更令家庭關係破裂。

據亞洲賽馬聯盟及反非法賭博專責小組今年一份報告指出，本港合法博彩活動例如賽馬及球賽，受疫情影響而收益大減，但非法賭博集團的收入卻明顯增加，估計有關收益已漲到140億至150億元，較前年上升約1至2成，創下歷年新高。

疫下非法賭博增 高估自制力

明愛展晴中心去年亦曾表示，戒賭熱綫接收的求助個案在1月至3月期間大增56%至334宗，網上落注及付款等皆可透過手機一次過進行，令趨勢更明顯。

雖說小賭怡情，但人們往往高估自己的自制能力、甚或以為與教育程度有關。據路德會青亮中心調查顯示，參與非法賭博的受訪者中，96%都具備中學或以上學歷，近半持大專或以上學歷，更有多達67%不清楚非法賭博的刑罰。中心主任周雅瑩建議警方在歐國盃期間加強執法，並設投訴機制，政府亦需加強公眾教育及宣傳。

在瀏覽不同網站或輸入關鍵字時，總可輕易被推送涉及非法博彩的廣告，對不少人有一定吸引力。英國在2019年實施新法例，禁止受兒童歡迎的網站或網上遊戲內出現博彩廣告，包括禁止球星出現在賭博廣告內、禁止手機App內出現賭博內容。

英設投訴熱綫 江蘇利誘舉報

若單靠執法人員找出違例網站或軟件，恐成效有限。英國博彩委員會時下提供投訴熱綫，方便民眾匿名舉報未成年賭博及其他非法博彩行為。內地江蘇省亦提供誘因大力打擊非法博彩，匿名舉報的民眾根據綫索作用及效果，最多可獲100萬元人民幣的獎金。

本港部分青年沉迷賭博情況嚴重，乃至欠下過百萬元巨款，絕非沒有先兆，突然改變生活習慣、忽略工作或學業、迴避親友、心不在焉、情緒大變、不斷提款或看似遺失貴重物品等，皆是問題賭博的迹象。家人平時可多加留意，以免出大事後方進行補救。

▲ 歐洲國家盃現時正進行分組賽，香港有調查發現，逾3成受訪者打算在賽事期間參與賭博。（法新社圖片）