港青提前創業 迎科技加速世代

輿論普遍視《美國創新及競爭法》為中美角力的新焦點，可惜不少評論只顧渲染中國不斷要脅美國，卻忽略了更符合現實的說法，是疫情下之「科技加速」（tech-celeration）現象，正迫使世界各國所有行業全力轉型，以免被迅速淘汰。

所謂tech-celeration，當中「加速」的部分主要並非來自科研，而是在實際應用及採納（adoption）方面。麥肯錫公司參考近期調查數據，指消費者和企業在疫情期間，只需用上兩個月時間，便能夠應用過去往往要5年才會普及的數碼新科技；《經濟學人》更索性跟讀者說：「歡迎來到2025年」。

數碼科技普及 疫下快5年

「科技加速」的概念對香港尤其重要，因為新冠病毒變種令外圍經濟復甦步伐不明朗，加上本港疫苗接種率低，傳統產業對前景的展望便難免傾向保守。所以對新生代來說，與其擔心在舊經濟下難以找到工作，不如以自己在實際應用科技方面的認知作為優勢，把心一橫嘗試創業。

按照過去兩年消費模式的變化，專家認為「科技加速」主要會在3大領域出現：第一，金融科技（FinTech）；第二，聲控技術；第三，視像互動。幸好香港在這3個範疇均有急起直追，像城市大學最近便宣布，在3年內投放5億元，協助學生成立300家初創企業，目標正是要把大學的科研成果，加速轉化為實際應用，並推出市場。

城大3年投5億 助學生成立初創

這個「HK Tech 300」計劃大膽之處有二：首先，是剛畢業甚至尚未畢業的學生，也可以參與計劃，獲選項目會得到一筆開發產品或服務的種子基金，讓學生團隊把想法轉化為初創項目；其次，是創業項目的性質不一定要跟學生就讀的本科有關，反而更看重學生的實際人生經驗。

例如有2019年方入讀中文及歷史學系的學生，早在18歲時便有意創業發展租車聯網，結果透過大學「知識轉移處」的創業支援服務，一年後就有天使投資者注資500萬元到此學生設計的智能租車平台。

很明顯，「天使」並非因為他是中文及歷史學系學生而願意注資，成功關鍵倒是其18歲時創業失敗之親身經驗，令投資者相信他不會天馬行空，且會以務實的態度解決營運上的各種問題--現時這位學生與合作夥伴共擁有超過20輛汽車作出租服務，租出率超過8成，平均月入已逾20萬元，下一目標是為車主解決車輛閒置問題，藉以開拓汽車金融科技並發展「車聯網」，推動公司發展。

又例如在聲控技術方面，也有一位2019年城大工程系畢業生，見到出現輕微聽力問題的家人對戴助聽器有抗拒（現實是很多人因而被標籤，甚至遭僱主或同事質疑其工作能力），於是抱着為己為人的心態創業--因為愈延遲佩戴助聽器，生活上的不便只會愈來愈多。

從潛在市場角度分析，世界衞生組織的資料顯示，只得17%有需要人士使用助聽器，故針對餘下83%聽障人士的市場，這位新畢業生決定夥拍仍在就讀機械工程的學妹，申請校方提供的種子資金後開發prototype（原型產品）：概念是融合收音、降噪及聲紋辨認技術的科技手環，於接收周邊人發出之自定單詞（如人名）時震動，提醒有人跟他說話；當聽障人士說話太大聲，手環也會震動提示控制聲量，避免造成尷尬。

創業講求務實，手環設計的優點是方便日常佩戴，不像助聽器般顯眼，而且較容易跟現時普及的智能手錶結合，能為輕度至中度聽障人士提供新選擇。創業團隊下個月便會與慈善團體合作，讓聽障人士試用原型產品，收集意見及數據後，預算明年推出市場，足見新畢業生與仍在就讀的大學生合作創業，在香港不單切實可行，更是大有可為。

混合辦公模式 62%僱主擬長推

除了在個人層面鼓勵提早創業，香港要捉緊科技加速世代所帶來的機遇，亦有賴本地企業大量採用數碼新科技--這方面則由與城市大學只是一街之隔的香港生產力促進局（生產力局）努力推動中：根據月初公布的《香港未來工作與技能》調查發現，81%的受訪僱主及93%受訪員工認為，「混合辦公模式」在未來切實可行，更有62%僱主打算永久推行：因為大多數僱主同意，「混合辦公模式」能提升工作安排的靈活性和有效節省開支，亦配合日漸流行的彈性招聘策略。

另一方面，也有72%受訪員工希望將來工作為混合辦公模式，更把能否遙距辦公視為自己未來工作之重要考慮，主要原因是新模式可達致工作與生活之間的平衡。

不過，只有31%受訪僱主覺得自身團隊已具備相關技術適應新常態。調查顯示，本港3大資訊科技挑戰為：數據安全（58%）、缺乏技術人才（37%）、缺乏資訊科技基礎設施（34%）；慶幸82%受訪員工同意，需要配合新常態而提升個人的科技知識及數碼技能。

5大未來技能「ABCDE」 須全面認識

而對應受訪員工的期望，生產力局也因時制宜推出了「FutureSkills課程」，針對目前的5大數碼技能差距，未來技能可以濃縮為ABCDE：人工智能（Artificial Intelligence）、大數據（Big data）、雲端技術（Cloud computing）、數碼營銷（Digital marketing）以及電子商務（E-commerce）。留意企業可透過「技能提升等額補助金計劃」（資助額高達3：1）和「再工業化及科技培訓計劃」（簡稱RTTP），與生產力學院合作，為技術以至非技術員工度身設計相關培訓。

總括而言，特區各行各業各階層必須全面認識上述ABCDE，再配合網絡安全、機械人技術、虛擬實境、第5代流動通訊等創新科技，始有望在今趟全球科技加速世代之下，利用工業4.0和企業4.0，同步加速香港再工業化及疫後新經濟之發展。

▲ 麥肯錫公司指出，消費者和企業在疫情期間，只需用上兩個月時間，便能夠應用過去往往要5年才會普及的數碼新科技。（中新社資料圖片）