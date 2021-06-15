政府津貼僱主培訓 聘工程建築畢業生 行政人員版 2021/06/15 分享： 【本報訊】疫情影響就業市場，缺乏工作經驗的畢業生及助理專業人員，在就業市場上欠缺優勢。發展局日前公布，政府將提供培訓津貼予僱主，以聘請工程、建築、測量、都市規劃及園境界別的畢業生和助理專業人員，為他們 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 大灣區互聯網營銷員 月薪最高3.5萬 2021/06/11 大灣區互聯網營銷員 月薪最高3.5萬 民政署聘兼職助理 中學畢業 時薪62元 2021/06/10 民政署聘兼職助理 中學畢業 時薪62元 亞馬遜Prime部門 員工稱性別不平等 2021/06/09 亞馬遜Prime部門 員工稱性別不平等 HKTVmall畢業生培訓 不限學科 月薪2萬 2021/06/08 HKTVmall畢業生培訓 不限學科 月薪2萬 日本男士明年起 最多享4周侍產假 2021/06/07 日本男士明年起 最多享4周侍產假 求職招聘 職位招聘 疫情 香港 就業 工程 畢業 政府津貼 薪酬待遇 員工福利及權益