政府津貼僱主培訓 聘工程建築畢業生

【本報訊】疫情影響就業市場，缺乏工作經驗的畢業生及助理專業人員，在就業市場上欠缺優勢。發展局日前公布，政府將提供培訓津貼予僱主，以聘請工程、建築、測量、都市規劃及園境界別的畢業生和助理專業人員，為他們

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