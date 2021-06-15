美歐反華各懷鬼胎 中國自立自強應對

七大工業國集團（G7）峰會落幕，美國總統拜登成功爭取於公報多番點名中國，表面上拿下象徵勝利，但美歐各懷鬼胎，難掩重大利益分歧，無論公報措辭，抑或實際討論，俱未如美方所想與北京全面硬碰，法國更公開表示，G7不應成為「反華俱樂部」。即使美國終難促成西方遏華聯盟，北京和香港始終要小心應對，萬萬不能輕視。

歐美和日本合組的G7發表的聯合公報，一次過觸及了新冠疫情源頭、新疆、香港及台海等美方不斷藉機煽起的議題，可謂歷來最有系統地反華。

涉華利益眾多 歐不欲太強硬

3年前，G7領袖在加拿大面談時，公報隻字不提中國，時任美國總統特朗普拒絕支持，亦回絕任何氣候變化承諾。今次，美國與盟友承諾，最遲明年煞停多數煤炭項目國際資助、2030年減少一半碳排放等，可見拜登主政後首訪歐洲，稍為修補了特朗普不按章法辦事的傷害。

不過，連外媒也發現，美歐連串共識背後暗藏嫌隙分歧，比如說公報最終用字比美國心目中溫和，沒有對華「譴責」，改用「呼籲」、「關注」等喊話。

《華盛頓郵報》報道，德國和日本均不欲對華太強硬，英國《金融時報》則引消息稱，首相約翰遜與意大利和加拿大總理皆想聚焦為西方說項，不想故意與華為敵。意、德更放話，美方騎劫了會談對話，令他倆看來更反華。

就G7準備成立對華工作組，德國總理默克爾據報在峰會表明旨在推動正面發展，不為制華。法國總統馬克龍更高調指出希望與華合作，公開申明G7不應成為反華俱樂部。

疊加美方一心力推40萬億美元的環保基建計劃來抗衡中方「一帶一路」，最後僅變成工作小組，拜登所謂民主政體須在21世紀與專制政權競爭對抗，更似假大空的陳腐論調，充斥不合時宜的冷戰思維。

歐洲無疑與美國一樣，在經濟上與華激烈競爭，在科技發展、網絡安全和人權議題也有疑慮，但德國的汽車業也好、法國的航空工業也罷，皆最仰賴中國市場，而且歐洲亦不像美方需要捍衞「霸主」地位，台海、南海等只屬「離身」議題，雙方難免因利益不同，同床異夢。

內地官媒《環球時報》社評指出，中國毋須再對美國抱有幻想，但一定要區別對待美國與其他國家；只要中國經濟繼續開放，與別國發展正常關係，即能打破美國對華圖謀。

戰略藐視敵人 戰術重視敵人

現於清華大學領導安全研究的前外交部副部長傅瑩認為，美國為保霸權對華發動全方位競爭，戰況定必很激烈，中方歸根結柢要做好自己的事來應對，惟必須且可以合作的領域，如經貿、氣候變化、防擴散等，還是要同美方協調利益，並推動以聯合國為中心，應對環球挑戰。

內地有個講法：戰略上要藐視敵人，戰術要重視敵人。即使深明美歐、美日等各有政經盤算，難成緊密聯盟，中央和港府具體應對時，每次對弈的具體戰術及做法上，仍要小心慎重，切勿輕視。在波譎雲詭的國際舞台上，知己知彼，才能百戰百勝。

責任編輯：黃鑠安