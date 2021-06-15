Tesla Model S Plaid 搭載娛樂系統升級 行政人員版 2021/06/15 分享： 美國電動車廠Tesla日前正式交付Model S Plaid電動車，行政總裁馬斯克（Elon Musk）透過現場直播展示該車搭載全新的娛樂系統，並能順暢運行《Cyberpunk 2077》遊戲，又指該 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Nvidia擬收購 自駕地圖新創公司 今日 Nvidia擬收購 自駕地圖新創公司 Apple Watch家人共享 數碼通平均月費21元 2021/06/11 Apple Watch家人共享 數碼通平均月費21元 全新智能手錶 三星或月底發布 2021/06/11 全新智能手錶 三星或月底發布 Galaxy S21 FE或8月發布 售價較上一代便宜 2021/06/10 Galaxy S21 FE或8月發布 售價較上一代便宜 雷蛇夥初創Clearbot 開發清理海洋塑膠機器 2021/06/10 雷蛇夥初創Clearbot 開發清理海洋塑膠機器 特斯拉（Tesla，美：TSLA） Tesla 電動車 商業 遊戲 美國 汽車 馬斯克 科技行業 創新科技及應用