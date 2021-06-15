Tesla Model S Plaid 搭載娛樂系統升級

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行政人員版 2021/06/15

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美國電動車廠Tesla日前正式交付Model S Plaid電動車，行政總裁馬斯克（Elon Musk）透過現場直播展示該車搭載全新的娛樂系統，並能順暢運行《Cyberpunk 2077》遊戲，又指該

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