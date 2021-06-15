Nvidia擬收購 自駕地圖新創公司 行政人員版 2021/06/15 分享： 現時各企爭相發展人工智能相關科技，無人駕駛成為大趨勢。AI芯片製造商Nvidia日前宣布有意收購自動駕駛汽車地圖繪製新創公司DeepMap，收購金額暫未公開。 自動駕駛車要正確定位，即需要即時的地圖更新 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Tesla Model S Plaid 搭載娛樂系統升級 今日 Tesla Model S Plaid 搭載娛樂系統升級 Apple Watch家人共享 數碼通平均月費21元 2021/06/11 Apple Watch家人共享 數碼通平均月費21元 全新智能手錶 三星或月底發布 2021/06/11 全新智能手錶 三星或月底發布 Galaxy S21 FE或8月發布 售價較上一代便宜 2021/06/10 Galaxy S21 FE或8月發布 售價較上一代便宜 雷蛇夥初創Clearbot 開發清理海洋塑膠機器 2021/06/10 雷蛇夥初創Clearbot 開發清理海洋塑膠機器 商業 科技行業 創新科技及應用 科技軟件 科技硬件 人工智能 收購 自動駕駛 NVIDIA