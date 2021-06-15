Nvidia擬收購 自駕地圖新創公司

現時各企爭相發展人工智能相關科技，無人駕駛成為大趨勢。AI芯片製造商Nvidia日前宣布有意收購自動駕駛汽車地圖繪製新創公司DeepMap，收購金額暫未公開。

自動駕駛車要正確定位，即需要即時的地圖更新

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