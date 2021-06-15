拜登急見普京 圖挖中國牆腳？

美國總統拜登歐洲行壓軸戲快要上演。拜登明日（16日）會在瑞士日內瓦參加美俄峰會，罕有地上任未夠半年，即與俄羅斯總統普京會面。兩個老對手碰頭較量，雖無指望會有多少切實成果，但拜登與普京的互動卻值得關注。美俄峰會，中國自然成了「他者」；不管美俄能走多遠，中國都要有所準備。

上任半年內晤俄領導人 做法罕見

拜登急着以總統身份與俄羅斯領導人會晤，做法罕見。特朗普、奧巴馬都是上任兩年後才舉行美俄峰會，美國總統上次就職半年內這樣做，要數2001年小布殊。那時普京也就剛上任一年多，車臣叛亂未平，俄羅斯國力虛弱，普京多少對西方還有些幻想和融入的傾向；中美則在不久前發生南海撞機事件，關係緊張。

拜登今次出位之舉，顯然出於戰略需求，說白了更有拉攏俄羅斯之意。拜登歐洲之行，上周先到英國出席七國集團（G7）峰會，本周轉到比利時，先後參與北約峰會以及美國歐盟峰會，離不開的主題是爭取重新團結盟友和夥伴，共同對抗中國。拜登選擇之後與普京見面，無疑不是為了吵架收場。

特朗普任內嚴重削弱美國領導地位，拜登則把修補與盟國關係視為外交要務。對於美國對手，拜登政府強調合作、競爭又對抗，做法比特朗普更具兩面性，出手也更狠。拜登上任後，一邊與普京同意延長《新削減戰略武器條約》，一邊聲言要讓普京「付出代價」，制裁瞄準俄羅斯金融體系，禁止美國機構購買新發行盧布債券，令盧布一度大跌。

就拜登來說，現在對盟友統戰已基本成形，是時候嘗試挖中國牆腳。美國戰略界逐漸意識到，同時疏遠中俄只會令自己挑戰更大。美國情報界兩年前提交國會的「全球威脅評估」已指出，中俄當前比1950年代中以來都要團結，關係預期還會隨雙方利益和對威脅的感知趨同而繼續強化，尤其是認為美國奉行單邊主義和干預主義。

與俄撕破臉 不利美抽身中東

退一步說，就算拜登難以拉攏普京，也應想穩住美俄關係，讓美國能集中力量遏制最大對手中國。美國在烏克蘭、敘利亞、伊朗、阿富汗、北韓等熱點議題上，或多或少都需要與俄羅斯合作。與俄羅斯撕破臉並不利美國從中東抽身，更可能使美國捲入其他地區衝突。

拜登政府已拋出誘餌。美國國務卿布林肯近期表示，美方尋求「更穩定和可預測的」美俄關係，希望俄方與美「雙向而行」；美國國務院亦以「國家利益」為由，放棄制裁俄歐北溪2期天然氣管公司及其行政總裁。

對普京而言，確也有理由與美國改善關係。俄羅斯市場和經濟實力，與其大國地位不配，抵禦美國制裁能力遜於中國；在中美之間左右逢源的話，也許更有利俄羅斯從這相對弱勢地位，更好地發揮國際影響力，繼續指點江山。

俄羅斯與中國之間也沒有同盟義務，結盟話題更像是一張對西方的牌。普京去年10月的話引起西方關注，他稱俄中沒有結盟需求，但理論上說可以建立軍事同盟。中國國務委員兼外長王毅今年1月也指，中俄戰略合作沒有止境、禁區或上限。但美俄峰會在即，俄羅斯外長拉夫羅夫上月則形容，俄中滿意目前合作方式。

改善美俄關係 拜登受國內外制約

不過，要判斷中美俄三角關係動向，必須考慮是中俄矛盾大，還是美俄矛盾大；是美俄利益交集多，還是中俄利益交集多。拜登要成功拉攏俄羅斯，絕不容易；普京背棄中國而投美，機會甚微。

拜登推動美俄關係實質變化，面臨國際、國內兩方面制約。國際上，美歐同盟穩定對拜登的重要性，遠遠大於美俄修好。克里米亞問題眼前並無方式解決，歐俄又因白俄羅斯再度鬧僵，拜登政府多番強調要聯合「理念相似國家」與中俄制度競爭，美國私下與俄羅斯講和明顯說不過去，甚至有將歐洲推向中國的戰略風險。

國內方面，拜登改善美俄關係面臨的困難就更大。美國近年不斷渲染俄羅斯威脅以至干預美國選舉，反俄情緒根深蒂固。特朗普主張對俄採取較溫和政策，遭扣上「通俄」帽子並受到彈劾。拜登政府放棄制裁北溪2期公司，也隨即受到包括民主黨在內議員炮轟。美國黨派鬥爭激烈，明年還要中期選舉，拜登在美俄關係上冒進的話，會是非常愚蠢的。

同理，俄羅斯與美國的矛盾，遠大於與中國的矛盾，與中國的利益交集也遠大於與美國的利益交集。中俄在反對美國介入兩國周邊地區製造動盪方面，有着一致利益；普京想必也深明唇亡齒寒之理。美國為首的北約陣營未有停止過擠壓俄羅斯，前綫已由昔日的德國東移至俄羅斯邊境，普京在這結構性矛盾中已無退讓餘地，烏克蘭問題如此，近日升溫的白俄羅斯局勢也如此。

經濟上，美國保護主義抬頭，拜登政府強調經貿要「以本國工人為中心」下，能給俄羅斯甜頭的空間也難與中國相比。美俄2019年貨物貿易額為280億美元，數字僅為中俄逾1,100億美元的4分1，更不用說中國一帶一路貫通歐亞大計能帶動俄羅斯發展。拜登放棄制裁北溪2期公司，但維持制裁項目承包商，強行干擾與美無關的俄歐商業合作，與其說是橄欖枝，不如說是對普京的侮辱。

華深化中俄經貿合作 防美挖牆腳

拜登如欲打破中美俄三角現有格局，聯俄抗華，很可能徒勞無功。或者說，中俄皆旗幟鮮明主張多邊主義，反對針對別國搞小圈子，三角關係「二敵一即贏」一套已經是冷戰思維，不合時宜。中俄雖然各有盤算，更不願為了對方而捲入對方周邊地區的衝突，但互相尊重核心利益應當是雙方底綫，這可以說是中俄關係今天達到歷史最高水平所探索出的相處方式。中俄任何一方都沒有動機突然變卦，不顧後果地投向美國去遏制另一方。

對中國來說，當代中美俄三角關係，中美競爭對抗是定數，在可見將來都不會改變；俄羅斯在中美之間相對態度，則是個可控的變數。俄羅斯經濟落後中美下，也不排除會有限度地兩邊押注，爭取更大自身利益。對此，中國的籌碼要比美國豐富得多，不斷深化中俄合作，尤其是經貿合作，即是防止美國挖牆腳的良方。

▲ 美國總統拜登（圖左）將於明日瑞士日內瓦美俄峰會，與俄羅斯總統普京見面。（法新社資料圖片）