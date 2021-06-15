崇光限時優惠 超筍價換購父親節禮物

大家準備好禮物同爸爸慶祝父親節未？黛安知道，崇光正推出連串限時優惠，由即日起至20日，銅鑼灣店及尖沙咀店都有唔少品牌提供優惠，例如GROSSÉ運動型手錶，原價$8,500減到$2,500；de novo men手工擦色休閒鞋亦由$2,200減至$888；Kent & Curwen條紋Polo恤亦做緊半價，售價低至$900.

公關姊妹話，優惠期內消費滿$1,000，可憑超筍價換購父親節禮物，例如以$385換購價值$1,980嘅OTO無綫按摩槍；De'Longhi滴漏咖啡機，亦可以用半價$468換購。SOGO Rewards會員可享優惠更多，可以喺專區免費進行健康測試1次，包括檢查血壓、血氧、心電圖、心率；即日起至本月22日買滿$8,000，更可免費換領Shiatsu肩頸按摩儀器。

此外，嚟緊嘅星期五至日（18至20日）喺尖沙咀店消費滿$3,500，仲可獲agnès b CAFÉ父親節休閒下午茶換領券1張，喺崇光超市消費滿$620亦有一支清酒送，超抵呀！

本文轉載自《晴報》

▲ de novo men手工擦色休閒鞋

▲ GROSSÉ運動型手錶