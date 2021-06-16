滴滴出行終於公布到美國IPO，暫定集資額一億美元，當然只是登記佔個位之用。作為中國最重要及滲透率最大的出行供應商，幾億人每天離不開它，它的估值從來都被看成天價。早年就傳六百到八百億美元。今年初時則傳一千億美元。

以至上市之後，滴滴的市值好快就會打入全球五十大。現在二十大而言，來自中國的有騰訊、阿里巴巴、貴州茅台。騰訊現在是全球排第七、特斯拉第八位、阿里第九。二十年前，七和八位分別為滙豐和可口可樂，而二十大中的中國公司，只有中國移動。

在公告資料中，滴滴說在中國有三點七七億年度活躍用戶，月度則是一點五六億。年度活躍司機是一千三百萬。亦即月度而言，全中國起碼十個人當中就有一人用它。以自身觀察而言，不假。年度而言，竟然一百人當中就有一人當過滴滴司機。

當然，不少司機真是兼職憑興趣，不過若再細分到中國擁有駕駛牌照的人當中，比例就更高。以至一直存在的問題是，司機的質素並沒有大保障。

雖說在司機的記錄中，有他們接過多少單、駕駛年資等介紹，但也碰到過一些，幾個同鄉去到大城市，有幾部車輪流開，通過導航就開車搵飯食的案例。最近不少大城市紛紛出台限行新令，外地牌的車特定時間不能進入市中心，打擊了這種外來車及外來司機的生意。但長遠而言，這種約車出行方式，已經深入民間，形成新的一套生存形態。

看滴滴的發展，不止於平民約車，也有物流貨運，甚至研發無人駕駛，總體而言是未來出行解決方案。它最有價值的，是擁有一個世界最大的出行資料庫，供研發新出行產品之用。

不同鐘數全中國用車情況、目的地統計、里程及速度，甚至乘客的慣性、錄音，一應皆全。