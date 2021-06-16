剛剛在英國康沃爾開完的G7（七大工業國組織）會議，美國、加拿大、英國、法國、德國、意大利及日本領袖正式齊集，估都估到，閉門內鏡頭以外，他們各有盤算和計算，各自都為自己的國家謀取最大利益，當然亦必有議題是可共同協作的，所以G7必定是各國元首出招、接招、卸招、鬥過we wung wung之場景。內裏的究竟和底蘊實質如何，無人知，但這個場合亦反映了國際級政治公關的本事。各國元首有甚麼政治公關的功力一覽無遺，即時現形，無得過濾。

主場是英國，身為主人家的英女皇帶領皇儲查理斯和威廉夫婦迎賓，我特別留意英女皇，剛剛經歷喪夫之痛，休息過後，風範依舊，笑臉迎人，不平凡的位置，就是要有非凡人能承受的能耐。經歷新冠肺炎後，難得各國領袖齊集，大合照是政治公關指定動作。一張相，誰坐誰企，可蘊藏很多信息。坐在中央的是英女皇，有得坐的是：英國首相、法國總統、德國總理和美國總統，其他的統統企在後排。拍照之際，各人可能做慣「大人物」，神情嚴肅，於是英女王開口說了一句：「Are you supposed to be looking as if you're enjoying yourself？」（你哋唔係應該俾個好似好愉快、好享受個樣嚟睇下㗎咩？」英式幽默確實抵死。此話一出，在場各人爆笑，氣氛當堂輕鬆晒，所以今年的G7大合照，就捕捉了一張很罕有的七大國領袖都在開懷而笑的一刻。

環觀四周，能有此能力的，亦可能只有英女皇一人。幽默睿智而不失莊嚴，少點功力都做不到，薑果然愈老愈辣。