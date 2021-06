剛剛在英國康沃爾開完的G7(七大工業國組織)會議,美國、加拿大、英國、法國、德國、意大利及日本領袖正式齊集,估都估到,閉門內鏡頭以外,他們各有盤算和計算,各自都為自己的國家謀取最大利益,當然亦必有議題是可共同協作的,所以G7必定是各國元首出招、接招、卸招、鬥過we wung wung之場景。內裏的究竟和底蘊實質如何,無人知,但這個場合亦反映了國際級政治公關的本事。各國元首有甚麼政治公關的功力一覽無遺,即時現形,無得過濾。

主場是英國,身為主人家的英女皇帶領皇儲查理斯和威廉夫婦迎賓,我特別留意英女皇,剛剛經歷喪夫之痛,休息過後,風範依舊,笑臉迎人,不平凡的位置,就是要有非凡人能承受的能耐。經歷新冠肺炎後,難得各國領袖齊集,大合照是政治公關指定動作。一張相,誰坐誰企,可蘊藏很多信息。坐在中央的是英女皇,有得坐的是:英國首相、法國總統、德國總理和美國總統,其他的統統企在後排。拍照之際,各人可能做慣「大人物」,神情嚴肅,於是英女王開口說了一句:「Are you supposed to be looking as if you're enjoying yourself?」(你哋唔係應該俾個好似好愉快、好享受個樣嚟睇下㗎咩?」英式幽默確實抵死。此話一出,在場各人爆笑,氣氛當堂輕鬆晒,所以今年的G7大合照,就捕捉了一張很罕有的七大國領袖都在開懷而笑的一刻。

環觀四周,能有此能力的,亦可能只有英女皇一人。幽默睿智而不失莊嚴,少點功力都做不到,薑果然愈老愈辣。