作為治療師許些年，總不期然養成些目測習慣，例如初見病人時，會先觀其面色形態、坐姿步姿，以初步了解其痛症位置及嚴重程度。久而久之，生活或交際時，也不期然觀察周遭人們的姿勢習慣，不難發現香港人高低膊的問題十分普遍。

膊頭不平衡固然影響儀容，但其健康問題其實亦與慢性肩頸痛、五十肩、脊柱側彎、盆骨移位，或長短腳息息相關。理應及早發現並處理，以防衍生更為複雜痛症問題。

高低膊成因較為複雜，若以病位而言，可分為肩膊以上和肩膊以下原因。肩膊以上包括頸椎病、上頸椎錯位，或頸部揮鞭性損傷等；肩膊以下因由有脊柱側彎、盆骨偏歪或長短腳等。上頸椎或頸椎病患者，多伴有單側頭痛或頸持續性牽拉痛，或頸轉動受限，更甚者上肢麻痺無力。揮鞭性損傷有明顯受傷史，頸部觸診常可發現頸肌痙攣或關節不穩。脊柱側彎者彎腰向前時，左右肋骨高低不平；盆骨或長短腳問題者於站立時，可發現左右腰褲頭帶高低不一。

要處理高低膊，最有效方法莫過於針對其背後成因治理，方能得到持久療效，避免背後成因加劇及變得更為複雜。例如脊柱側彎患者應視乎偏側角度予以治療，角度仍細小者可予運動治療修正，若角度偏大嚴重者，應佩戴支架或手術方式處理。對於盆骨錯位或長短腳病人，可以手法治療，或穿着合適鞋履修正問題。要針對病因，否則下腰問題可引發頸椎毛病，反之亦然。

要改善相連肩胛的肌肉肌力失衡，患者亦要多作肩部拉筋及肌力訓練，例如針對胸大肌、胸小肌及背闊肌拉筋運動；肌力鍛練應以下斜方肌、肩袖肌肉為主。此外，平日應避免使用斜孭袋，或應左右交替使用，減少單手長時間提舉重物，戒除用單側肩頸夾電話聽講。

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