生命教育助抗壓 撫平創傷後遺症

本港一項調查顯示，近3成青少年患有較嚴重的創傷後壓力症候群（post traumatic stress disorder，PTSD）症狀，嚴重影響日常生活。教育工作者除了在校內課程增添創傷知情教育環節，患者亦可用多種方式紓緩病情。

逾27%港青 現較嚴重症狀

基督教服務處樂Teen會「創傷後成長研究計劃調查」指出，12至24歲本地年輕人當中，多達27.3%受訪者因社會事件或新冠疫情出現較嚴重的PTSD症狀，最常見的3大症狀，分別為出現重複性或令人感到不安且不想要的壓力事件回憶；某些事觸發自己對有關事情的回憶時感到非常沮喪；以及出現害怕、恐懼、憤怒、罪惡感或羞愧等負面感受。

PTSD屬於一種焦慮症，患者或因經歷突如其來的創傷事件、或持續受到壓力，會出現不同症狀，例如在發夢期間再次經歷創傷情景，這些記憶可以被文字、物件或環境挑起，讓人感到驚恐緊張及憤怒。

醫管局資料顯示，患者或會刻意迴避讓自己回憶起創傷事件，更或否認因創傷而引起心理問題、變得麻木孤僻等，嚴重影響日常生活。

正念療法 藥物認知行為治療

幸而，PTSD症狀並非完全無法控制，藥物治療（例如血清素）對病症有療效，認知行為、正念療法等亦有一定作用。患者的表現與主流社會格格不入，難免形成迴避社交的惡性循環，因此他人的理解與支持甚為重要，亦是預防病情惡化的關鍵因素。

外地現時有所謂創傷知情理念（trauma-informed），包括為學校教職員提供訓練，幫助他們辨識兒童的心理問題。

英國政府在2017年一份綠皮書中已提出要打造創傷知情校園，當地心理健康組織Trauma Informed Schools UK為教師提供多項訓練，包括如何輔導有創傷後遺症的青少年、如何制定心理健康篩查問卷等。

創傷知情教育 VR融入課堂

美國更利用新科技推動創傷知情教育，例如紐約州立大學水牛城分校將VR技術融入課堂教育，讓學生在虛擬實境中體驗PTSD患者的經歷以增加對它們的認知，更可助本身患有PTSD的學生面對自己的創傷，作為治療過程的一環。

教師在疫下亦可善用網上資源，為學生進行心理篩查，例如美國加州大學在疫情期間制定免費篩查工具，可供教育者下載使用，找出有PTSD症狀的學生，並嘗試根據他們的創傷來源提供不同援助。單是表示理解，對患者已甚有幫助，患者亦可透過自我調節，嘗試克服心中的傷疤。

▲ 一項調查顯示，12至24歲本地年輕人當中，27.3%受訪者因社會事件或新冠疫情，出現較嚴重的「創傷後壓力症候群」症狀。（資料圖片）