重築世界人才高地 找回香港志氣

香港向來備受全球人才青睞，通過多年來不斷吸引來自世界各地的優秀人才，收穫了大量的知識、經驗、機會以及財富；而本地人才與全球人才的互動之中，亦擴闊了國際視野，進一步提升本地競爭力，從而形成對本港社會發展有莫大裨益的良性循環。背靠內地廣闊市場，又擁有自由、開放、多元和法治的社會制度，以及尊重個人、恪守專業的城市精神，正是在「一國兩制」之下，香港能夠保持這種良性循環的制度優勢。

在經歷了社會動盪和新冠疫情的雙重衝擊，許多人對香港的前景迷茫，憂心忡忡。香港新方向則認為，只要香港自強自立，繼續發揮優勢，補足短板，仍然可以成為世界人才高地，找回香港志氣。

港人才仍是全球翹楚 惟短板明顯

2020年末瑞士洛桑國際管理發展學院（IMD）發布「2020年IMD世界人才競爭力報告」（IMD World Talent Ranking 2020），比較全球共63個地區及國家的人才技能及競爭力水平，香港人才位列全球第14位，亞洲則排第2位，僅次於全球排名第9的新加坡。

排名雖然樂觀，但數據也暴露出短板和不足：在「投資與發展人才」範疇中，香港由去年第20位下降至第23位，在「教育公共開支」方面只列第53位，而「吸引和挽留人才」更是排第60位。由此可見，雖然香港人才的質素仍然是全球翹楚，但本地高昂的生活成本，以及政策上對新一代人才在教育及投資的投入不足，是香港不得不面對的隱憂。

高校「闖出去」 人才「請進來」

眾所周知，香港高等院校享譽盛名，香港大學、中文大學、科技大學、理工大學、城市大學等等，均擁有不同的優勢學科和聞名國際的口碑，也不乏優質的研究成果。如何擴大香港在高等教育和基礎科學領域的優勢，關鍵在於「闖出去，請進來，留下來」9個字。

首先，鼓勵香港高等院校「闖出去」，關鍵在於幫助本地的科研項目和成果實現落地。其中一個最具潛力的解決方案，便是充分利用甚至爭取政策優勢，借力在廣東省已經形成的高科技產業集群，與合作夥伴共建研發中心、高級別實驗室、生產基地等等，以分享科研成果，並落實成果轉化；同時切記「請進來」，港府應主動邀請海內外一流科研機構在港設立合作平台，以吸引世界級師資力量和優秀的國際學生，進一步讓香港成為區內乃至全亞洲的高等教育及基礎科研高地。

「請進來」之後如何「留下來」，也是政府的教育及產業政策需要考慮的重點。高端優秀的人才在今日社會，已經沒有所謂的國界限制：愈是頂級人才，愈具有更高流動性，是世界各地竭力招攬的對象。即使香港具有先天獨特優勢，但高昂的生活成本讓很多人才卻步。除了以高薪作招徠，提供更具針對性的人才落地服務及配套，減輕國際人才初來報到的生活壓力，幫助盡快適應和融入，政府可做之事還有很多。

尤需留意的是，隨着近年來民粹思潮的盛行，民間或有聲音，對引入人才政策提出質疑甚至反對。政府也需要聯合各界，做好溝通和引導工作，令市民大眾明白，吸引和挽留高端優秀人才，對香港的未來至關重要，長遠也與市民的生計息息相關。香港保持國際競爭力，不斷發展，本地市民也會共同享受更多的發展紅利，尤其是本地的年輕人和未來世代，有機會繼續與來自五湖四海的人才互動和交流，從中培育出高質素的世界人才。

加大職業教育投入 為港青拓機遇

除了在高等教育方面的發展，加大基礎教育和職業教育的投入，也是為本地年輕人拓展更多職業機會的重要舉措。在這一點，常年高踞人才競爭力榜首的資源小國瑞士，也許可以給予我們一些啟發。瑞士是歐洲擁有雙軌制系統國家之一，包含高級中學和職業學校，瑞士的高中畢業生通常會向職業指導顧問諮商，按照自身能力選擇就讀普通高中，為未來入讀大學做準備，或為自己的興趣和夢想選擇當學徒。每年的高中畢業生中，有7成年輕人會參加職業培訓系統，而這些職業培訓又和整個國家的產業政策緊密聯繫，大部分是由企業提供的針對性職業教育。如此，教育和未來職業路徑自然結合，年輕人有更多職業機會，而當地需要重點發展的產業也儲備了充足的人才。

那麼，香港可以怎麼做？香港自身需要進行產業升級及轉型，而臨近的大灣區城市也正在出現國家級乃至世界級的高科技產業集群，除了對高端人才的渴求，各個產業所需的職業人才同樣數量不少。香港完全可以把握自身以及灣區未來產業機遇，制定「按需所求」的職業技能培訓政策。

政府、企業和教育界共同制定人才培育政策，將產業的前端研發、人才培養和產業需求相結合，共同打造職業教育高地，不僅為本地年輕人提供未來就業的新路徑和新可能，也可以吸引有志於此的各方人才。

建全球人才庫儲備 助走出老齡化

上述的高等教育和職業教育，多是面向未來的新興產業，而香港的傳統優勢產業，亦需要人才的儲備和升級：香港新方向倡議，從「高度」和「廣度」兩個維度破局思考，借力傳統產業升級提升人才高度，讓人口從量的需求，轉變到質的需求；同時提升人才的廣度，建立全球人才庫儲備機制，未雨綢繆，適應未來發展，也是幫助香港走出老齡化困境的思路之一。

本港諸多傳統優勢產業，比如金融、法律、醫療、建造、航運、貿易等，正面臨或將很快面臨產業升級的考驗，而產業升級亦意味着人才的升級。香港的專業人才素有口碑，他們具有國際視野、掌握兩文三語、具備較高的專業素養和職業操守、注重規則和法規，在亞洲乃至世界都獲得認可。

這些人才在未來的傳統產業升級中，應該亦有能力繼續扮演重要角色，尤其是可以利用開拓內地及東南亞新市場的機會，從單純的執業者，升級為行業新標準的制定和輸出者，探索和訂立行業升級中將會出現的新政策、新法規、新標準和新流程等。如此，本港則能繼續維持這些領域的產業優勢，在高度和廣度上成為這些領域人才的儲備高地。

▲ 只要香港自強自立，繼續發揮優勢，補足短板，仍然可以成為世界人才高地。（資料圖片）