iOS 12.5.4更新 修補3項安全漏洞 行政人員版 2021/06/16 分享： 蘋果發布iOS 12.5.4版本更新，呼籲用戶盡快安裝，確保裝置安全，避免遭不法分子利用漏洞發動攻擊。7款舊機：iPhone 5s、iPhone 6、iPhone 6 Plus、iPad Air、 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Sony籌備發布會 多款PS5遊戲料登場 今日 Sony籌備發布會 多款PS5遊戲料登場 Nvidia擬收購 自駕地圖新創公司 2021/06/15 Nvidia擬收購 自駕地圖新創公司 Tesla Model S Plaid 搭載娛樂系統升級 2021/06/15 Tesla Model S Plaid 搭載娛樂系統升級 Apple Watch家人共享 數碼通平均月費21元 2021/06/11 Apple Watch家人共享 數碼通平均月費21元 全新智能手錶 三星或月底發布 2021/06/11 全新智能手錶 三星或月底發布 iOS 商業 科技行業 創新科技及應用 軟件 iPhone 黑客 iPad 記憶體