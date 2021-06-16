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Sony籌備發布會 多款PS5遊戲料登場

行政人員版 2021/06/16

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機迷盛事E3電子娛樂展（Electronic Entertainment Expo）上周揭幕，各大發行商紛發表最新款遊戲。而在2019年宣布退出E3展的Sony不甘示弱，近日傳出將在數周內舉行自家

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欄名 : 科技新知

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