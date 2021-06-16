Sony籌備發布會 多款PS5遊戲料登場 行政人員版 2021/06/16 分享： 機迷盛事E3電子娛樂展（Electronic Entertainment Expo）上周揭幕，各大發行商紛發表最新款遊戲。而在2019年宣布退出E3展的Sony不甘示弱，近日傳出將在數周內舉行自家 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 iOS 12.5.4更新 修補3項安全漏洞 今日 iOS 12.5.4更新 修補3項安全漏洞 Nvidia擬收購 自駕地圖新創公司 2021/06/15 Nvidia擬收購 自駕地圖新創公司 Tesla Model S Plaid 搭載娛樂系統升級 2021/06/15 Tesla Model S Plaid 搭載娛樂系統升級 Apple Watch家人共享 數碼通平均月費21元 2021/06/11 Apple Watch家人共享 數碼通平均月費21元 全新智能手錶 三星或月底發布 2021/06/11 全新智能手錶 三星或月底發布 Sony 索尼（Sony，美：SNE） PlayStation 商業 遊戲