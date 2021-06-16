  • 29°C
香港時間 : 2021616日 (三) 02:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

新界北支持創科 「最難問題可解決」

政治版 2021/06/16

分享：

被特首形容為「寶地」的新界北，未來定位為何？林鄭月娥表示：「這片土地，看來還是要用來支持創科發展。」她又透露，大灣區最先出台的政策除了金融，還有創科。

沙頭角禁區 走私問題可處理

林鄭指出，新界北發展中，

...

報道系列 : 大灣區大機遇

相關文章

林鄭：大灣區政策 金融最先出台
今日
林鄭：大灣區政策 金融最先出台
大灣區合作如「沙漏」 港得天獨厚
今日
大灣區合作如「沙漏」 港得天獨厚
至少7成市民打針 才易說服雙邊通關
今日
至少7成市民打針 才易說服雙邊通關
規劃新思維 新界北連繫羅湖福田
今日
規劃新思維 新界北連繫羅湖福田
以鰻魚論物流 港珠機場合作掘金
今日
以鰻魚論物流 港珠機場合作掘金

你可能感興趣

林鄭：大灣區政策 金融最先出台
今日 01:00
林鄭：大灣區政策 金融最先出台
大灣區合作如「沙漏」 港得天獨厚
今日 01:00
大灣區合作如「沙漏」 港得天獨厚
至少7成市民打針 才易說服雙邊通關
今日 01:00
至少7成市民打針 才易說服雙邊通關
林鄭月娥 大灣區 創意產業 落馬洲 沙頭角 創新科技及應用

上一篇文章

至少7成市民打針 才易說服雙邊通關

下一篇文章

以鰻魚論物流 港珠機場合作掘金
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？