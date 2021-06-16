新界北支持創科 「最難問題可解決」 政治版 2021/06/16 分享： 被特首形容為「寶地」的新界北，未來定位為何？林鄭月娥表示：「這片土地，看來還是要用來支持創科發展。」她又透露，大灣區最先出台的政策除了金融，還有創科。 沙頭角禁區 走私問題可處理 林鄭指出，新界北發展中， ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 報道系列 : 大灣區大機遇 相關文章 林鄭：大灣區政策 金融最先出台 今日 林鄭：大灣區政策 金融最先出台 大灣區合作如「沙漏」 港得天獨厚 今日 大灣區合作如「沙漏」 港得天獨厚 至少7成市民打針 才易說服雙邊通關 今日 至少7成市民打針 才易說服雙邊通關 規劃新思維 新界北連繫羅湖福田 今日 規劃新思維 新界北連繫羅湖福田 以鰻魚論物流 港珠機場合作掘金 今日 以鰻魚論物流 港珠機場合作掘金 你可能感興趣 林鄭：大灣區政策 金融最先出台 今日 01:00 林鄭：大灣區政策 金融最先出台 大灣區合作如「沙漏」 港得天獨厚 今日 01:00 大灣區合作如「沙漏」 港得天獨厚 至少7成市民打針 才易說服雙邊通關 今日 01:00 至少7成市民打針 才易說服雙邊通關 林鄭月娥 大灣區 創意產業 落馬洲 沙頭角 創新科技及應用