新界北支持創科 「最難問題可解決」

被特首形容為「寶地」的新界北，未來定位為何？林鄭月娥表示：「這片土地，看來還是要用來支持創科發展。」她又透露，大灣區最先出台的政策除了金融，還有創科。

沙頭角禁區 走私問題可處理

林鄭指出，新界北發展中，

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