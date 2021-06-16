以鰻魚論物流 港珠機場合作掘金

去年施政報告提及香港和珠海機場的合作。特首林鄭月娥昨日以鰻魚為例，指位於大灣區內港、珠兩個機場，再配合港珠澳大橋，便能為物流尋得大量商機。

貨品先送珠海 經大橋運港出口

林鄭月娥透露，施政報告公布前，她曾

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