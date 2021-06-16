以鰻魚論物流 港珠機場合作掘金 政治版 2021/06/16 分享： 去年施政報告提及香港和珠海機場的合作。特首林鄭月娥昨日以鰻魚為例，指位於大灣區內港、珠兩個機場，再配合港珠澳大橋，便能為物流尋得大量商機。 貨品先送珠海 經大橋運港出口 林鄭月娥透露，施政報告公布前，她曾 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 報道系列 : 大灣區大機遇 相關文章 林鄭：大灣區政策 金融最先出台 今日 林鄭：大灣區政策 金融最先出台 大灣區合作如「沙漏」 港得天獨厚 今日 大灣區合作如「沙漏」 港得天獨厚 至少7成市民打針 才易說服雙邊通關 今日 至少7成市民打針 才易說服雙邊通關 規劃新思維 新界北連繫羅湖福田 今日 規劃新思維 新界北連繫羅湖福田 新界北支持創科 「最難問題可解決」 今日 新界北支持創科 「最難問題可解決」 你可能感興趣 林鄭：大灣區政策 金融最先出台 今日 01:00 林鄭：大灣區政策 金融最先出台 大灣區合作如「沙漏」 港得天獨厚 今日 01:00 大灣區合作如「沙漏」 港得天獨厚 至少7成市民打針 才易說服雙邊通關 今日 01:00 至少7成市民打針 才易說服雙邊通關 大灣區 機場 經濟 林鄭月娥 施政報告