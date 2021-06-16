冀寬住港7年要求 助外籍科研人才北上 政治版 2021/06/16 分享： 港府的傑出創科學人計劃出台在即，特首林鄭月娥透露，正爭取海外來港科研人員往來大灣區的便利措施，「沒理由要求住足7年，手持永久性居民身份證，才可以進入大灣區從事科研工作」。 林鄭去年接受本報專訪時指，正爭 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 報道系列 : 大灣區大機遇 相關文章 林鄭：大灣區政策 金融最先出台 今日 林鄭：大灣區政策 金融最先出台 大灣區合作如「沙漏」 港得天獨厚 今日 大灣區合作如「沙漏」 港得天獨厚 至少7成市民打針 才易說服雙邊通關 今日 至少7成市民打針 才易說服雙邊通關 規劃新思維 新界北連繫羅湖福田 今日 規劃新思維 新界北連繫羅湖福田 新界北支持創科 「最難問題可解決」 今日 新界北支持創科 「最難問題可解決」 你可能感興趣 林鄭：大灣區政策 金融最先出台 今日 01:00 林鄭：大灣區政策 金融最先出台 大灣區合作如「沙漏」 港得天獨厚 今日 01:00 大灣區合作如「沙漏」 港得天獨厚 至少7成市民打針 才易說服雙邊通關 今日 01:00 至少7成市民打針 才易說服雙邊通關 林鄭月娥 大灣區 創新科技及應用 簽證 發展局