冀寬住港7年要求 助外籍科研人才北上

港府的傑出創科學人計劃出台在即，特首林鄭月娥透露，正爭取海外來港科研人員往來大灣區的便利措施，「沒理由要求住足7年，手持永久性居民身份證，才可以進入大灣區從事科研工作」。

林鄭去年接受本報專訪時指，正爭

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