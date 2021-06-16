  • 29°C
香港時間 : 2021616日 (三) 02:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

冀寬住港7年要求 助外籍科研人才北上

政治版 2021/06/16

分享：

港府的傑出創科學人計劃出台在即，特首林鄭月娥透露，正爭取海外來港科研人員往來大灣區的便利措施，「沒理由要求住足7年，手持永久性居民身份證，才可以進入大灣區從事科研工作」。

林鄭去年接受本報專訪時指，正爭

...

報道系列 : 大灣區大機遇

相關文章

林鄭：大灣區政策 金融最先出台
今日
林鄭：大灣區政策 金融最先出台
大灣區合作如「沙漏」 港得天獨厚
今日
大灣區合作如「沙漏」 港得天獨厚
至少7成市民打針 才易說服雙邊通關
今日
至少7成市民打針 才易說服雙邊通關
規劃新思維 新界北連繫羅湖福田
今日
規劃新思維 新界北連繫羅湖福田
新界北支持創科 「最難問題可解決」
今日
新界北支持創科 「最難問題可解決」

你可能感興趣

林鄭：大灣區政策 金融最先出台
今日 01:00
林鄭：大灣區政策 金融最先出台
大灣區合作如「沙漏」 港得天獨厚
今日 01:00
大灣區合作如「沙漏」 港得天獨厚
至少7成市民打針 才易說服雙邊通關
今日 01:00
至少7成市民打針 才易說服雙邊通關
林鄭月娥 大灣區 創新科技及應用 簽證 發展局

上一篇文章

以鰻魚論物流 港珠機場合作掘金

下一篇文章

公僕本年度凍薪 追溯至4月1日
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？