規劃新思維 新界北連繫羅湖福田 洪水橋配合前海發展 善用工商業用地 地產版 2021/06/16 分享： 香港要融入大灣區，城市規劃亦要改變思維。特首林鄭月娥昨日透露，新界北規劃的交通網絡，過去集中是往返香港市區，將來則要融入大灣區，增加跟福田、羅湖等的連繫。 另外，洪水橋規劃須配合深圳前海的發展，善用過百 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 報道系列 : 大灣區大機遇 相關文章 林鄭：大灣區政策 金融最先出台 今日 林鄭：大灣區政策 金融最先出台 大灣區合作如「沙漏」 港得天獨厚 今日 大灣區合作如「沙漏」 港得天獨厚 至少7成市民打針 才易說服雙邊通關 今日 至少7成市民打針 才易說服雙邊通關 新界北支持創科 「最難問題可解決」 今日 新界北支持創科 「最難問題可解決」 以鰻魚論物流 港珠機場合作掘金 今日 以鰻魚論物流 港珠機場合作掘金 你可能感興趣 林鄭：大灣區政策 金融最先出台 今日 01:00 林鄭：大灣區政策 金融最先出台 大灣區合作如「沙漏」 港得天獨厚 今日 01:00 大灣區合作如「沙漏」 港得天獨厚 至少7成市民打針 才易說服雙邊通關 今日 01:00 至少7成市民打針 才易說服雙邊通關 林鄭月娥 大灣區 落馬洲 洪水橋 土地供應