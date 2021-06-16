香港要融入大灣區，城市規劃亦要改變思維。特首林鄭月娥昨日透露，新界北規劃的交通網絡，過去集中是往返香港市區，將來則要融入大灣區，增加跟福田、羅湖等的連繫。

另外，洪水橋規劃須配合深圳前海的發展，善用過百

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