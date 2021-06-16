大灣區合作如「沙漏」 港得天獨厚

被要求以一物件形容粵港澳大灣區的合作，特首林鄭月娥拿出了一個「沙漏」，「假設上半是大灣區內地城市，下半是全世界，香港就是處於中間連接的通道，是得天獨厚的」。

為甚麼是沙漏？林鄭解釋有三重意思：首先，以外

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