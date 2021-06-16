大灣區合作如「沙漏」 港得天獨厚 政治版 2021/06/16 分享： 被要求以一物件形容粵港澳大灣區的合作，特首林鄭月娥拿出了一個「沙漏」，「假設上半是大灣區內地城市，下半是全世界，香港就是處於中間連接的通道，是得天獨厚的」。 為甚麼是沙漏？林鄭解釋有三重意思：首先，以外 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 相關文章 林鄭：大灣區政策 金融最先出台 今日 林鄭：大灣區政策 金融最先出台 至少7成市民打針 才易說服雙邊通關 今日 至少7成市民打針 才易說服雙邊通關 規劃新思維 新界北連繫羅湖福田 今日 規劃新思維 新界北連繫羅湖福田 新界北支持創科 「最難問題可解決」 今日 新界北支持創科 「最難問題可解決」 以鰻魚論物流 港珠機場合作掘金 今日 以鰻魚論物流 港珠機場合作掘金 你可能感興趣 林鄭：大灣區政策 金融最先出台 今日 01:00 林鄭：大灣區政策 金融最先出台 至少7成市民打針 才易說服雙邊通關 今日 01:00 至少7成市民打針 才易說服雙邊通關 規劃新思維 新界北連繫羅湖福田 今日 01:00 規劃新思維 新界北連繫羅湖福田 大灣區 香港 林鄭月娥 中國 政治 經濟 疫情 廣東省 東盟 RCEP