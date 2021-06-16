至少7成市民打針 才易說服雙邊通關 政治版 2021/06/16 分享： 港人近日接種新冠疫苗人數上升，特首林鄭月娥表示，社會要有一定接種比率，達致免疫屏障，才更容易說服內地或其他國家雙邊通關。她認為，至少要有7成市民接種疫苗，才能達致免疫屏障。 倘內地開關 打針成必要條件 但 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 相關文章 林鄭：大灣區政策 金融最先出台 今日 林鄭：大灣區政策 金融最先出台 大灣區合作如「沙漏」 港得天獨厚 今日 大灣區合作如「沙漏」 港得天獨厚 規劃新思維 新界北連繫羅湖福田 今日 規劃新思維 新界北連繫羅湖福田 新界北支持創科 「最難問題可解決」 今日 新界北支持創科 「最難問題可解決」 以鰻魚論物流 港珠機場合作掘金 今日 以鰻魚論物流 港珠機場合作掘金 你可能感興趣 林鄭：大灣區政策 金融最先出台 今日 01:00 林鄭：大灣區政策 金融最先出台 大灣區合作如「沙漏」 港得天獨厚 今日 01:00 大灣區合作如「沙漏」 港得天獨厚 規劃新思維 新界北連繫羅湖福田 今日 01:00 規劃新思維 新界北連繫羅湖福田 香港 疫苗 林鄭月娥