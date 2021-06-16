至少7成市民打針 才易說服雙邊通關

港人近日接種新冠疫苗人數上升，特首林鄭月娥表示，社會要有一定接種比率，達致免疫屏障，才更容易說服內地或其他國家雙邊通關。她認為，至少要有7成市民接種疫苗，才能達致免疫屏障。

倘內地開關 打針成必要條件

但

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