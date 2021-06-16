中港金融往來轉趨頻繁，另一互聯互通機制「跨境理財通」，盛傳下半年初正式啟動。特首林鄭月娥昨日透露，中央大灣區政策方面，最先出台的應是金融。

林鄭揚言，「我們的目光不是只在大灣區，金融的目標是全國」，理財

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