林鄭：大灣區政策 金融最先出台 跨境理財通目光不只在灣區 目標是全國 政治版 2021/06/16 分享： 中港金融往來轉趨頻繁，另一互聯互通機制「跨境理財通」，盛傳下半年初正式啟動。特首林鄭月娥昨日透露，中央大灣區政策方面，最先出台的應是金融。 林鄭揚言，「我們的目光不是只在大灣區，金融的目標是全國」，理財 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 報道系列 : 大灣區大機遇 相關文章 大灣區合作如「沙漏」 港得天獨厚 今日 大灣區合作如「沙漏」 港得天獨厚 至少7成市民打針 才易說服雙邊通關 今日 至少7成市民打針 才易說服雙邊通關 規劃新思維 新界北連繫羅湖福田 今日 規劃新思維 新界北連繫羅湖福田 新界北支持創科 「最難問題可解決」 今日 新界北支持創科 「最難問題可解決」 以鰻魚論物流 港珠機場合作掘金 今日 以鰻魚論物流 港珠機場合作掘金 你可能感興趣 大灣區合作如「沙漏」 港得天獨厚 今日 01:00 大灣區合作如「沙漏」 港得天獨厚 至少7成市民打針 才易說服雙邊通關 今日 01:00 至少7成市民打針 才易說服雙邊通關 規劃新思維 新界北連繫羅湖福田 今日 01:00 規劃新思維 新界北連繫羅湖福田 大灣區 香港 林鄭月娥 銀行 金融 銷售 人民幣 產品 債券 互聯互通