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林鄭：大灣區政策 金融最先出台

跨境理財通目光不只在灣區 目標是全國

政治版 2021/06/16

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中港金融往來轉趨頻繁，另一互聯互通機制「跨境理財通」，盛傳下半年初正式啟動。特首林鄭月娥昨日透露，中央大灣區政策方面，最先出台的應是金融。

林鄭揚言，「我們的目光不是只在大灣區，金融的目標是全國」，理財

...

報道系列 : 大灣區大機遇

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