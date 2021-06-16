美借北約軍事誣衊 中國可用數據糾正

美國總統拜登對中國祭出連環拳，由美國牽頭的北約組織首次視中國為「系統性挑戰」，但遣詞用字始終審慎，仍將俄羅斯列為最大威脅。無論拜登能否克服國內圍繞軍費的阻力，兼拉攏更多盟友軍事圍堵中國，中方都要小心應對，既要提升軍費透明度免招口實，更要避免捲入軍事競賽。美國80丶90年代就利用軍事競賽，拖垮蘇聯。

冷戰後威脅減 北約砌詞續命

北約公報過去僅2019年曾在時任美國總統特朗普施壓下提及中國1次，但最新的篇幅大增，聲稱中方大擴核武、軍事現代化信息不透明，以及與俄羅斯軍事合作等，為規例為本的國際秩序帶來系統性挑戰。

中國駐歐盟使團隨即反駁，這是對中方和平發展的詆毁、對國際形勢和自身角色的誤判，更是冷戰思維延續和集團政治心理作祟。

雖然北約作為軍事組織，聯合公報似比僅聚焦政經的七大工業國組織（G7）強硬，但無論拜登多竭力威壓盟友，始終難改歐洲諸國的風險評估。北約1949年成立，長期劍指蘇聯和華沙公約組織，即使近年駐軍或擴員，最大考量仍是2014年曾在歐洲後園吞併烏克蘭國土的俄羅斯。

細看公報，俄國是名正言順的「威脅」，名字出現逾60次，中國只屬「挑戰」，被提及10次。北約秘書長斯托爾滕貝格與英國首相約翰遜均強調，無意與華陷入冷戰，中國既非對手，也不是敵人。

比起G7公報悉數包括新疆、香港、台灣等美國肆意煽動來遏華的議題，北約卻略過了台海和南海，首度擴及氣候變化，強調與華合作。北約坦承，共有30個成員，須小心平衡、回應差異，才能達成共識。

德國總理默克爾提醒，處理中國問題時，須找出正確平衡，既不低估，也不可高估。法國總統馬克龍亦強調，聯盟不應因中國偏離傳統焦點，如俄羅斯和恐怖主義。

事實上，北約過去18年插手阿富汗，共逾3,500人喪命、耗掉數以萬億美元，既沒帶來民主，亦沒促成穩定，阿富汗全國3,800萬人口，更長期受戰爭摧殘，苦不堪言。美前總統特朗普過去才有口實指摘盟友搭軍費便車，更威脅退出。

中國國研院歐洲研究所所長崔洪建指出，北約在冷戰結束後，一直要尋求理由續命，渲染中國成「重要挑戰」亦如是。有分析相信，愛好「民主聯盟」的拜登，可藉機推動北約進一步加強與澳紐日韓4個既有亞太夥伴、以至籠絡印度合作。

按照斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）統計，美國去年軍費大增4.4%至7,780億美元，中國只增1.9%至2,520億美元；若以人均計算，美國更高上12倍。

北約軍費龐大 美人均超華12倍

駐歐盟使團表示，中國今年國防預算為1.35萬億元人民幣，約佔GDP的1.3%，不到北約的2%「及格綫」；反觀北約30成員國的軍費總額預計佔全球軍費一半以上，是中方的5.6倍，手上核彈頭更是中方近20倍，北約又是賊喊捉賊。

無論如何審視西方吹捧的「中國威脅論」，俱可見到漏洞處處，中國今後宜進一步提高軍備透明度，甚至可利用廣告方式，確保相關資訊得以廣傳四海，令美國再難找到民粹藉口拉攏北約或亞太盟友，以武力威脅又或軍事競賽，妨礙中方繼續自立自強。

責任編輯：陳楚源