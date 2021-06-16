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新地旗下3商場 瘋搶Online Sale 7折再5折

行政人員版 04:00 2021/06/16

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夏日消費優惠陸續有來！公關姊妹同黛安報料，新鴻基地產旗下嘅東港城、上水廣場同PopWalk天晉滙，將再度推出「折上折瘋搶Online Sale」，即日起至8月31日，一連11個星期，會聯同過百間服飾、餐飲食肆、個人護理及影音電子品牌等，推出超過8,000張總值逾100萬嘅商戶電子現金券，等大家可以盡享購物樂趣，黛安已約定好姊妹去Shopping喇！

顧客只要喺推廣期內【按此】登入，即可以7折搶購逾100個星級品牌嘅$50及$200電子現金券，品牌包括adidas、ESTEE LAUDER、神石燒牛扒水產專門店、六福珠寶、衛訊及官燕棧等等，消費滿$100即可用1張$50現金券；消費滿$400則可用1張$200現金券。

想得到更多着數，黛安建議大家記實額外5折優惠碼「CRAZY50」，逢星期三約下午3點輸入呢個優惠碼並成功搶購商戶電子現金券，7折商戶電子現金券即可額外再享5折激筍優惠，折上折優惠可高達35折！每周名額限50個。

此外，The Point by SHKP會員用上述電子現金券到場內以電子貨幣單一消費滿$300，即可獲贈$50商場優惠券，每個商場名額有100個，真正買得愈多賞得愈多。

本文轉載自《晴報

逢周三以5折優惠碼「CRAZY50」搶購7折電子現金券，折上折優惠高達35折。

上水廣場

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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