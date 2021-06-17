香港接種疫苗人數達新高，僅在過去的周六，一天超過五萬人接種，好消息背後的原因很清楚，不是市民開始明白疫苗的重要性，也不是傳媒改變負面報道手法，主要就是「有獎品」。

某地產商送出千萬豪宅，完成接種兩劑疫苗後，便有資格參加抽獎；消息一出，不僅報名接種疫苗人數急增，不少大商戶也爭相參與送贈各類獎品，不管怎樣，鼓勵市民接種疫苗畢竟是好事。

政府鼓勵市民接種疫苗，方法層出不窮，曾嘗試動之以情，為自身安全、為家人安全、為社會繁榮等說話，卻只能影響少數人，大部分仍無動於衷，可能不是不想接種，而是有點害怕，但獎品一出，這點「怕」即在短時間內被克服。何解？

盼望帶來勇氣，有盼望便有勇氣。從社會各類彩票入手，彩票是盼望的工具，尤其對低收入人士來說，一張彩票可能是脫貧捷徑。美國曾有統計指出，兩成八低收入家庭（年薪三萬美元以下）平均每星期買一次彩票。彩票背後的Cognitive Behaviour（認知行為）很微妙，若靠理性思維便知道中獎機會極微，但行為往往跟理性背道而馳，買彩票時，只想自己會是幸運兒，並會加上不少靠理性藉口來支持這想法，例如上次跟中獎號碼只差一個數字等。

以抽獎作疫苗注射的誘因非常奏效，非理性的盼望正好打消那非理性的恐懼，面對疫苗嚴重副作用的極微機會，只消有了抽中大獎的極微機會，勇氣便油然而生。

微妙的彩票心理，竟成為疫苗接種的強心針。