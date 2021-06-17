「躺平」這詞，近兩月突然走紅，沿自化名「好心的旅行家」在社交平台發布的一篇文章《躺平即是正義》（已被刪除），內容講述自己已經沒有工作兩年，但也過得很開心，「一天可以只吃兩頓飯」和「一年可以工作一到兩個月」，最後還說了一句：「躺平就是我的智者運動，只有躺平，人才是萬物的尺度」。

這詞反映了現今某些年輕人，如何看他們身處的世界——生活開銷愈來愈高，既然向上流動遙不可及，乾脆實行不買房、不買車、不結婚、不生娃、不消費的低慾望人生。「躺平」這詞，反映了年輕一代很濃厚的一種learned helplessness（因為覺得無論自己如何努力，也不會有能力改變現狀所產生的心理無助感），心態上跟前兩年的「佛系」相同，都是「我不想努力了」。

一般人理解，「躺平」的畫面，只出現在出身基層或生活有困境的年輕人身上，但我也發現，還有一種「富貴躺平族」，同樣地欠缺積極性和進取心，原因卻是由細到大，父母已幫他們提前安排得無微不至：要讀著名學校、成年前已基本上去勻歐美日澳、講明上班辛苦就由父母養成世，甚至甫畢業即獲父母送贈新樓供其安居樂業。當一個人的人生，在二十多歲前已去到成就解鎖，自己未想到的，都早已被安排預備好，那他何須有積極的奮鬥心、責任心或拼搏心？他不需要有呀，因家裏已把人生每一階段的需求全都提供了。

我認識好幾位人士，就是這樣，大學畢業後沒有正式打過一份工，因為家裏容許他們這樣，於是一直在「尋夢」、「尋找興趣」或「尋找自己」，結果一尋，尋到三十多、四十多歲，仍然在尋。

家境富裕不是罪，但富貴父母過分溺愛，就會培養出「富貴躺平族」。若從小開始，父母一早就已替孩子鋪定最舒適、最名貴的床褥，那孩子一直躺平下去，是最自然不過的因果關係。