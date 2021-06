「唔知仲等乜」 再耽誤打針更傷身心

面對「水浸眼眉」的疫情,筆者覺得港人很大程度仍未面對現實,以鴕鳥姿態視之。若我們不馬上改善,一年後我們的健康一定比現在差!打個比方,我們正在用入滿子彈的手槍來玩「俄羅斯輪盤」,完全低估風險,只存僥倖之心!

新冠病毒至今在港只感染了1.1萬人,相對於700多萬港人,「中招率」約是600分之1。但正如早前17歲天水圍少女及家庭確診的例子說明,「被強檢」、「被隔離」21天的同學、鄰居、到過同一商場、展覽會、街市的人逾萬。換言之,因別人染病而「周身麻煩」的中招率,其實也是600分之1。

再早幾星期,一個確診變種新冠病毒的患者,導致近40萬外傭強檢,影響人數更高達香港人口的20分之1!若這40萬外傭中,有1%感染了變種病毒,便可能令4,000個家庭染疫。若一個天水圍家庭可以令1萬多人「受累」,4,000個家庭便會導致4,000多萬人強檢、隔離、「無端端受害」!當然,香港沒有這麼多人,因為受影響者必會重疊,但這個簡單例子足以顯示,星星之火,可以很快燎原!我們現在覺得「安全」,實是很多吉利、巧合的結果!

然而,百密定有一疏,久守終必會失。起初防疫表現良好、死亡人數只得約20人的台灣,在短短幾周間,死亡總數翻了20多倍至450人,是香港的2.2倍!這記當頭棒喝提醒我們,一個疫苗接種率低下的地方,邊境檢疫再強、再嚴密,面對病毒入侵,同樣脆弱得不堪一擊!而3月以為疫情已受控的印度,近月摧毁性的一波疫情,更是血的警示,展現變種病毒擴散的爆炸性。

變種毒個案 佔英96%新症

事實上,5月才闖進英國、源自印度的變種病毒(Delta Variant),短短個多月已佔據了該國96%的新症!英國研究也指出,該變種病毒令病人需要入院的機會,比之前的本土病毒高一倍之多!隨着全球交通漸漸復常,這一波變種疫情肯定會在稍後襲港!

再者,最近入院的病人,近8成沒明顯病徵,所以我們很難知道地鐵站內身邊那位乘客會否感染你;而食肆門外的體溫計作用也有限,你不會知道鄰桌正在飲茶吹水的食客是否帶有病毒。

屈指一算,我們已「生活在惶恐中」500多日,其實肯定人人也沒有以前般正常:長者們少見親友、少出街,十分淒涼;孩子們少上學、少見朋友,無得玩之餘,連學業也大受影響;而整體港人當然也少了出街、少了做運動,人胖了、血壓也高了,還要怕「冇咗份工」,心理壓力大了、人也憂鬱了!美國衞生局前局長的研究指出,孤單、無助感能增加死亡率30%之多。筆者很難相信,已被折磨得身心俱疲的我們,還可以讓這種「半坐監生活」再折磨自己多一年!如此「再等必傷」的情況下,保持不打針的現狀,等於時刻保持「俄羅斯輪盤」的手槍上滿子彈,百分百擔保「中招」!

港接種率低 控疫臨門一腳乏力

說到底,我們「半隔離式生活」的原意,是為我們買來時間等疫苗面世,讓香港回復正常生活。可惜現在疫苗已到手,卻偏偏還有近8成人仍未接種。難怪連有耐性如張祝君醫生也忍不住問:「都唔知仲等乜?」

我們面對的,是人類與病毒的戰爭,無關政見,也無分顏色。筆者認為,若港人能聚焦思考疫情的嚴重性,便理應知道「唔知等乜」的代價極高,肯定是我們負擔不起的!

英美兩國的高危長者人口,已近百分百接種疫苗,整體接種率亦超過5成(8成英國成人已接種最少一針),開始重啟經濟。其實兩國於疫情初期,是處理得最差的幾個地方之一,只是當疫苗一到,其表現立時變成全球佼佼者!相反,香港控制疫情大部分時間是全球最優秀之一,只可惜當疫苗救星到了,我們卻臨門一腳乏力!

如今,高接種率讓英美有堅實的條件,持續享受健康、不戴口罩的正常生活,就如一幢大廈的每層也裝上了防火門;反觀接種率低的香港,就如摩天大廈中只安裝了兩扇防火門,一旦疫情之火入侵並開始蔓延,大廈便會「燒通頂」。

英國的首席科學官Patrick Vallance更認為,新冠病毒已經風土化,將長期揮之不去,與人類共存。所以,正如我們每年也要接種流感「加強針」,追上最新病毒株,接種新冠病毒疫苗也將是新常態,避得一時,避不了一世,愈早打針,便愈早重獲自由!

美疾控中心結論 打疫苗沒致死

當然,許多人對疫苗安全仍有疑問,而香港資訊特別混亂,所以倒不如聽聽全球最有公信力的公共醫療機構,行業內最高標準、含金量最高、專家中的專家--美國疾控中心(CDC)研究了自去年12月14日開始,接種了6個月、近3億針、近5千宗死亡報告,得出的結論是:接種疫苗沒有導致死亡(found no evidence that vaccination contributed to patient deaths)!

事實上,全球發達國家已接種了6億多劑疫苗,以香港的打針速度計,相等於我們打了100年針!

所以,若仍有人說要「睇多陣」,我們實在更加應該問「仲想睇乜」?明明已有相等於100年的客觀經驗,結論已黑白分明地放在眼前!除非我們對病毒的認識高於這些專家,又或身體構造與數以億計已打針的地球人有很大分別,否則再左思右想,也可能是跌進了過分分析「諗多左」(overanalysing)的陷阱,耽誤了救自己、救家人、救香港的寶貴時間!

▲ 愈早接種新冠疫苗,便愈早重獲自由。(路透社資料圖片)