「唔知仲等乜」 再耽誤打針更傷身心

面對「水浸眼眉」的疫情，筆者覺得港人很大程度仍未面對現實，以鴕鳥姿態視之。若我們不馬上改善，一年後我們的健康一定比現在差！打個比方，我們正在用入滿子彈的手槍來玩「俄羅斯輪盤」，完全低估風險，只存僥倖之心！

新冠病毒至今在港只感染了1.1萬人，相對於700多萬港人，「中招率」約是600分之1。但正如早前17歲天水圍少女及家庭確診的例子說明，「被強檢」、「被隔離」21天的同學、鄰居、到過同一商場、展覽會、街市的人逾萬。換言之，因別人染病而「周身麻煩」的中招率，其實也是600分之1。

再早幾星期，一個確診變種新冠病毒的患者，導致近40萬外傭強檢，影響人數更高達香港人口的20分之1！若這40萬外傭中，有1%感染了變種病毒，便可能令4,000個家庭染疫。若一個天水圍家庭可以令1萬多人「受累」，4,000個家庭便會導致4,000多萬人強檢、隔離、「無端端受害」！當然，香港沒有這麼多人，因為受影響者必會重疊，但這個簡單例子足以顯示，星星之火，可以很快燎原！我們現在覺得「安全」，實是很多吉利、巧合的結果！

然而，百密定有一疏，久守終必會失。起初防疫表現良好、死亡人數只得約20人的台灣，在短短幾周間，死亡總數翻了20多倍至450人，是香港的2.2倍！這記當頭棒喝提醒我們，一個疫苗接種率低下的地方，邊境檢疫再強、再嚴密，面對病毒入侵，同樣脆弱得不堪一擊！而3月以為疫情已受控的印度，近月摧毁性的一波疫情，更是血的警示，展現變種病毒擴散的爆炸性。

變種毒個案 佔英96%新症

事實上，5月才闖進英國、源自印度的變種病毒（Delta Variant），短短個多月已佔據了該國96%的新症！英國研究也指出，該變種病毒令病人需要入院的機會，比之前的本土病毒高一倍之多！隨着全球交通漸漸復常，這一波變種疫情肯定會在稍後襲港！

再者，最近入院的病人，近8成沒明顯病徵，所以我們很難知道地鐵站內身邊那位乘客會否感染你；而食肆門外的體溫計作用也有限，你不會知道鄰桌正在飲茶吹水的食客是否帶有病毒。

屈指一算，我們已「生活在惶恐中」500多日，其實肯定人人也沒有以前般正常：長者們少見親友、少出街，十分淒涼；孩子們少上學、少見朋友，無得玩之餘，連學業也大受影響；而整體港人當然也少了出街、少了做運動，人胖了、血壓也高了，還要怕「冇咗份工」，心理壓力大了、人也憂鬱了！美國衞生局前局長的研究指出，孤單、無助感能增加死亡率30%之多。筆者很難相信，已被折磨得身心俱疲的我們，還可以讓這種「半坐監生活」再折磨自己多一年！如此「再等必傷」的情況下，保持不打針的現狀，等於時刻保持「俄羅斯輪盤」的手槍上滿子彈，百分百擔保「中招」！

港接種率低 控疫臨門一腳乏力

說到底，我們「半隔離式生活」的原意，是為我們買來時間等疫苗面世，讓香港回復正常生活。可惜現在疫苗已到手，卻偏偏還有近8成人仍未接種。難怪連有耐性如張祝君醫生也忍不住問：「都唔知仲等乜？」

我們面對的，是人類與病毒的戰爭，無關政見，也無分顏色。筆者認為，若港人能聚焦思考疫情的嚴重性，便理應知道「唔知等乜」的代價極高，肯定是我們負擔不起的！

英美兩國的高危長者人口，已近百分百接種疫苗，整體接種率亦超過5成（8成英國成人已接種最少一針），開始重啟經濟。其實兩國於疫情初期，是處理得最差的幾個地方之一，只是當疫苗一到，其表現立時變成全球佼佼者！相反，香港控制疫情大部分時間是全球最優秀之一，只可惜當疫苗救星到了，我們卻臨門一腳乏力！

如今，高接種率讓英美有堅實的條件，持續享受健康、不戴口罩的正常生活，就如一幢大廈的每層也裝上了防火門；反觀接種率低的香港，就如摩天大廈中只安裝了兩扇防火門，一旦疫情之火入侵並開始蔓延，大廈便會「燒通頂」。

英國的首席科學官Patrick Vallance更認為，新冠病毒已經風土化，將長期揮之不去，與人類共存。所以，正如我們每年也要接種流感「加強針」，追上最新病毒株，接種新冠病毒疫苗也將是新常態，避得一時，避不了一世，愈早打針，便愈早重獲自由！

美疾控中心結論 打疫苗沒致死

當然，許多人對疫苗安全仍有疑問，而香港資訊特別混亂，所以倒不如聽聽全球最有公信力的公共醫療機構，行業內最高標準、含金量最高、專家中的專家--美國疾控中心（CDC）研究了自去年12月14日開始，接種了6個月、近3億針、近5千宗死亡報告，得出的結論是：接種疫苗沒有導致死亡（found no evidence that vaccination contributed to patient deaths）！

事實上，全球發達國家已接種了6億多劑疫苗，以香港的打針速度計，相等於我們打了100年針！

所以，若仍有人說要「睇多陣」，我們實在更加應該問「仲想睇乜」？明明已有相等於100年的客觀經驗，結論已黑白分明地放在眼前！除非我們對病毒的認識高於這些專家，又或身體構造與數以億計已打針的地球人有很大分別，否則再左思右想，也可能是跌進了過分分析「諗多左」（overanalysing）的陷阱，耽誤了救自己、救家人、救香港的寶貴時間！

▲ 愈早接種新冠疫苗，便愈早重獲自由。（路透社資料圖片）