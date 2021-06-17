科技執法+教育 防青年販毒毁一生

警方今年破獲毒品相關個案大增，參與販毒的青少年人數亦然。疫下經濟不景，加上販毒模式改變，令年輕人更易在社媒上被毒販盯上。除了用科技篩查不良信息，家長更須留意子女有否參與販毒的迹象。

青年販毒被捕增 最細僅14歲

警方毒品調查科表示，今年首5個月破獲1,415宗毒品相關案件，較去年同期增加75%。不過，被捕的青少年（10歲至20歲）人數亦較去年增加約6成，最年幼僅14歲，當中有122人涉及販運大麻，較同期增約97%。

警方表示，不少人或因部分國家將大麻合法化，誤以為大麻無害，毒販更會在社媒上以「搵快錢」引誘青少年販毒，甚至明碼實價出售毒品，行為囂張猖獗。

聯合國毒品和犯罪問題辦公室早前表示，疫情帶來的經濟衝擊令貧困與失業率大增，可能讓更多人吸毒，亦可能讓更多人鋌而走險嘗試透過種植或販賣毒品維生。各地政府將重心放在抗疫，亦或無暇關注毒品問題。

毒販疫下轉戰社媒 誘搵快錢

疫情令新型販毒模式猖獗，歐洲毒品與毒癮監控中心（EMCDDA）今年報告指出，社交隔離措施令街頭販毒減少，但毒販陸續轉戰網上，例如使用加密通訊軟件、社媒等進行溝通與交易，更提供上門送貨服務。法國警方為應對此趨勢，成立網上緝毒小組，專門負責在暗網及社媒上監視毒販行動，並與各地警方合作。

美國警方現時亦陸續投入資金使用人工智能與網絡智能（WEBINT）協助打擊網上販毒，此類科技現時可以使用關鍵字篩查在暗網上分析毒品代號、運送地點、經何人之手等，更可藉數據分析讓執法人員更快破案。

數據分析助破案 多關懷子女

預防青少年參與販毒的第一道防綫，或是家長對子女的了解與關懷。愛爾蘭警方今年為家長提供指引，讓他們知悉子女參與販毒有何迹象，包括擁有來歷不明的錢財、突然購買名牌衣物、有多部手機、家中有更多小型膠袋、經常與新朋友或陌生人保持聯繫或來往。

家長一旦懷疑子女可能參與販毒活動，需要小心處理（詳見表），除了冷靜詢問，更須避免過多指摘子女。一旦確認子女曾經販毒，須盡快尋找社工協助，若決定報警處理，也需要時刻為子女提供輔導與支援，幫助他們改過向善。

▲ 本港參與販毒的青少年持續上升，警方推行「禁毒月」，宣傳及教育青少年要向毒品說不。（資料圖片）